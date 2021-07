Anche il Maestro Muti "inciampa": giù per terra mentre porta la torta per il suo compleanno: il video

Piccolo incidente per Riccardo Muti. Il maestro, che da poco ha compiuto 80 anni, era ospite, venerdì scorso, del Conservatorio di Musica di San Pietro a Majella, come racconta Dagospia. Quando è arrivato il momento di portare sul palco la torta per festeggiare il suo compleanno, tra il "pubblico" che intonava Tanti Auguri, il maestro è improvvisamente inciampato, creando un po' di apprensione tra le persone presenti, all'improvviso ammutolite. Un po' apprensione per il tonfo di Muti che, però, non ha fortunatamente riportato conseguenze e si è subito rialzato.

Ultimo aggiornamento: Sabato 31 Luglio 2021, 18:58

