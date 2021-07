Riccardo Muti, 80 anni da Maestro con la “Missa Solemnis" di Beethoven

Domani Riccardo Muti compie 80 anni. E si avvia a festeggiarli affrontando per la prima volta una partitura imponente e difficile come quella della “Missa Solemnis” di Beethoven, che dirigerà il 13, 15 e 16 agosto al Festival di Salisburgo, alla guida dei Wiener Philharmoniker. «Ci lavoro da più di mezzo secolo, ma non ho mai osato dirigerla.

Lo farò ad agosto a Salisburgo. È la Cappella Sistina della musica: la sola idea di accostarla mi ha sempre dato grande timore», ha rivelato il maestro napoletano, insignito da oltre 20 lauree Honoris causa dalle più importanti università del mondo

