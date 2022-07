Riccardo Cocciante: «La musica mi ha salvato. Voler scrivere solo successi toglie onestà al lavoro del cantante»

di Totò Rizzo

Primo: sincerità (come il titolo di una sua canzone). Secondo: non ripetersi mai. «Non do consigli ai giovani ma forse sono questi i fondamentali dell’essere artista. Non del successo: quello non si cerca, nel successo ci si imbatte». Forte dei 50 anni di carriera (nel 2023) Riccardo Cocciante si racconta alla vigilia del suo concerto romano, domenica alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica. Orchestra di 32 elementi (la Sinfonica di Altamura) più una sezione ritmica diretti da Leonardo De Amicis.

Dieci anni prima di tornare a cantare in un recital.

«“Notre Dame” mi ha assorbito parecchio, otto versioni in otto lingue diverse. Però non ho mai smesso di scrivere canzoni».

Le nuove?

«Troveranno casa in un disco col quale, insieme ai concerti, festeggerò le nozze d’oro con la musica».

“Cocciante canta Cocciante” è un’antologia dei suoi primi 50 anni. È anche un bilancio?

«Sono un artista curioso del tempo che vive, non coltivo nostalgie. Rileggere il passato è interessante, ti aiuta a capire perché la gente ti ha voluto bene, cosa hai fatto di bello e di meno bello, dà anche la possibilità di riscoprire certe canzoni che hanno avuto meno fortuna di altre».

Però i grandi successi…

«Oggi si vogliono scrivere solo successi. Questa è una preoccupazione che toglie onestà al nostro lavoro».

Che invece deve essere guidato…

«Dalla sincerità. Ho scritto “Margherita” mentre era di moda la canzone politica. Nessuno ci avrebbe scommesso una lira. Ha fatto il botto. Ho composto “Notre Dame” e mi dicevano “è un genere che non funziona”: siamo al ventesimo anno di repliche. Non avessi rischiato, oggi non ci sarebbero “Margherita” né “Notre Dame”».

Come rilegge i suoi classici?

«Non mi piace stravolgere le canzoni ma non voglio certo replicarmi: le canzoni maturano con i miei anni, le mie esperienze».

E come diventano coro che la accompagna dalla platea?

«Non so perché una canzone entra nel cuore della gente. Mistero, alchimia. Un po’ come l’ispirazione. Non ci sono corsi di ispirazione. O di talento o di carisma. Tutto il resto si può studiare».

La musica era un destino?

«In certi momenti mi ha salvato. Specie da ragazzo, quando ero chiuso a riccio in me stesso, mi ha aperto al mondo».

Vita privata riservatissima con due punti fermi: sua moglie Cathy e suo figlio David.

«Cathy ha deciso di lavorare con me e per me, faceva l’attrice, viviamo in simbiosi da tantissimi anni: un pilastro. David è un designer che si sta facendo strada. Meglio così, è una vita difficile quella del figlio d’arte. Felice lui, felici noi».

