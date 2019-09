Addio a Ric Ocasek, il genio antidivo che guidò i Cars al successo

Addio all’antidivo di successo, al genio sgraziato che guidò i Cars nell’empireo del rock. A 75 anni se ne è andato Ric Ocasek, cantante e chitarrista della band capofila della new wave americana. È stato trovato morto nella sua casa a Manhattan, New York. Le cause del decesso non sono state ancora rese note e saranno chiarite dall’autopsia. La morte segue di solo un anno l’induzione dei suoi Cars nella Rock & Roll Hall of Fame e l’annuncio da parte della modella Paulina Porizkova della separazione da Ocasek dopo 28 anni di matrimonio. I due si erano conosciuti durante le riprese del video di Drive, uno dei “lenti” indimenticabili degli anni 80.

Occhialoni neri, fisico allampanato e goffo alla Superpippo, Ocasek aveva fondato i Cars con Benjamin Orr (scomparso anche lui, nel 2000) a Boston nel 1976. La band, di cui facevano parte anche Elliot Easton, Greg Hawkes e David Robinson, ha incarnato l’ala più matura e intellettuale della generazione wave, coniugando sperimentazione e classifiche (oltre 30 milioni di dischi venduti). Un successo che in patria si è manifestato fin dal fulminante esordio The Cars, capace di traghettare il rock tradizionale a stelle e strisce nell’era della nevrosi wave e del pop postmoderno: resterà in classifica 139 settimane, divenendo uno dei debut album più venduti dei 70’s. Seguiranno altre prodezze, da Candy-O a Panorama, da Shake It Up fino a quell’Heartbeat City che sdoganerà il rombo delle Macchine di Boston in tutto il mondo (Italia, finalmente, inclusa). Dopo essersi sciolta nel 1988, la band era tornata nel 2011 con l’album Move Like This.

All’attività di musicista (anche solista), Ocasek ha affiancato una meritoria attività di produttore e talent-scout per artisti come Nick Cave, Suicide, Bad Brains, No Doubt, Weezer, Hole, Bad Religion e moltissimi altri. Insomma, parafrasando una sua celebre hit, era ciò di cui ognuno di noi aveva bisogno: Just what I needed. Martedì 17 Settembre 2019, 07:05

