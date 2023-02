Renato Zero al veleno su Rosa Chemical: «La colpa è di chi lo fa cantare». La frecciatina contro Sanremo

di Redazione Web

Renato Zero attacca il Festival di Sanremo 2023. Il cantautore romano si è scagliato contro l'esibizione di Rosa Chemical sul palco dell'Ariston culminata con il bacio a Fedez che ha scatenato numerose polemiche. «Non è colpa di Rosa Chemical ma di chi ritiene che la musica sia solo performance e manda in scena persone che non hanno ancora quella preparazione artistica. Di chi ritiene che la musica sia una velleità», così il cantante durante la conferenza stampa di presentazione del suo prossimo tour.

L'attacco di Renato Zero a Sanremo

«Io non sono un cantante, sono un interprete dei sentimenti». Così si propone Renato Zero, nel corso della presentazione del suo tour ' Zero a Zero', quasi un 'faccia a faccia' fra l'artista che fu e quello di ora o, se si preferisce, fra l'uomo e il cantante, anzi l'interprete. Che dà una sua interpretazione anche della sua assenza al Festival di Sanremo e della sua contemporanea presenza al programma C'è Posta per te di Maria De Filippi su Canale5, proprio durante la serata finale all'Ariston. «Sono un professionista, una persona perbene, mai fatto speculazioni», ci tiene a dire affrontando l'argomento televisivo della sua partecipazione alla trasmissione di Maria De Filippi e la contemporanea rinuncia ad andare a Sanremo.



«Ero stato interpellato da Amadeus per Sanremo: ma prima di andare al Festival devi preparare tutta l'artiglieria, mentre per andare da Maria basta indossare un tailleurino e una scarpetta lucida con il tacco, è meno impegnativo», sorride prima di rabbuiarsi un attimo: «Che Mediaset abbia deciso di mandarmi in trincea, l'ho trovato un pò fuori posto», accusa. E promette: «Se il prossimo anno sarò nuovamente invitato ad andare al Festival di Sanremo, ci farò un pensierino...».



E, a proposito delle performance musicali e non solo sul palco dell'Ariston, Renato Zero - che decenni prima proponeva brani dai titoli espliciti come 'Mi vendo' o 'Il triangolo' - commenta: «Una volta c'erano tantissimi esperti nelle case discografiche, che ti davano i giusti consigli e ti aiutavano a trovare la tua strada artistica da percorrere, con i tempi giusti. Oggi non è colpa di Rosa Chemical o di altri ragazzi, che sono sempre da assolvere... La colpa è invece di chi pensa che fare il cantante sia un mestiere improvvisato e che non ci sia una responsabilità nell'andare in scena davanti al pubblico, teatrale o televisivo».

