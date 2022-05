Domenica In, Renato Zero e il ricordo di Raffaella Carrà: «Sarà dura non sentire la sua voce»

Ospite a Domenica In, Renato Zero ha raccontato a Mara Venier gran parte della sua carriera, e ha dato largo spazio al ricordo di Raffaella Carrà: «E’ stato un legame di amore totale», ha spiegato il cantante. «Io ho poco tempo per le vacanze, quando riesco faccio un salto all’Argentario. Io abito proprio attaccato a Raffaella e l’idea che forse riuscirò prima di settembre di passare anche solo dieci giorni e di non sentire quella risata dalla finestra sarà molto dura».

Icona della musica italiana, Renato ha partecipato solo due volte al Festival di Sanremo ma ha espresso il suo desiderio di non tornare più: «Mi è bastato, non era per me… a me la Lotteria che tutte le feste si porta via…. non la sopporto. Il fatto della graduatoria… la canzone… l’artista è l’artista, è la somma delle sue evoluzioni, del suo trascorso e della produzione artistica che promette».

In realtà, dopo l’esordio nel 1991, Renato è tornato a Sanremo nel 1994: «Non ho capito perché ci sono andato io, forse per vendetta?» ha detto con tono ironico.

Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Maggio 2022, 17:24

