Renato Zero, altre due date a Roma per chiudere il tour dopo il sold-out

Giovedì 14 Novembre 2019, 14:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo le sei date di apertura, già sold-out,ha deciso di chiudere il suoconnella sua. Il tour di Renato Zero, con cui l’artista si sta esibendo live nei principali palasport italiani, si chiuderà infatti con un doppio appuntamento a Roma, il, portando così a un totale di 8 le date nella Capitale.Con “ZERO IL FOLLE IN TOUR”, Renato Zero torna a stupire la sua gente con un grandioso show nel quale, in più di 3 ore di spettacolo e 18 cambi d’abito, oltre ad attingere dal suo storico repertorio, presenta dal vivo anche il nuovo album di inediti “ZERO IL FOLLE”, per una scaletta di ben 41 brani!Queste tutte le date di “ZERO IL FOLLE IN TOUR” (prodotto e organizzato da Tattica) che ha già registrato 15 SOLD OUT:1° novembre - Palazzo Dello Sport di ROMA (SOLD OUT)3 novembre - Palazzo Dello Sport di ROMA (SOLD OUT)4 novembre - Palazzo Dello Sport di ROMA (SOLD OUT)6 novembre - Palazzo Dello Sport di ROMA (SOLD OUT)8 novembre - Palazzo Dello Sport di ROMA (SOLD OUT)9 novembre - Palazzo Dello Sport di ROMA (SOLD OUT)14 novembre - Mandela Forum di FIRENZE (SOLD OUT)15 novembre - Mandela Forum di FIRENZE (SOLD OUT)18 novembre - Grana Padano Arena di MANTOVA (SOLD OUT)19 novembre - Grana Padano Arena di MANTOVA23 novembre - Vitrifrigo Arena di PESARO24 novembre - Vitrifrigo Arena di PESARO7 dicembre - Modigliani Forum di LIVORNO8 dicembre - Modigliani Forum di LIVORNO14 dicembre - Pala Alpitour di TORINO (SOLD OUT)15 dicembre - Pala Alpitour di TORINO21 dicembre - Unipol Arena di BOLOGNA22 dicembre - Unipol Arena di BOLOGNA11 gennaio - Mediolanum Forum di MILANO (SOLD OUT)12 gennaio - Mediolanum Forum di MILANO (SOLD OUT)14 gennaio – Mediolanum Forum di MILANO18 gennaio - Palasele di EBOLI - Salerno19 gennaio - Palasele di EBOLI - Salerno23 gennaio - Palaflorio di BARI (SOLD OUT)25 gennaio - Palaflorio di BARI (SOLD OUT)26 gennaio - Palaflorio di BARI (SOLD OUT)30 gennaio - Palazzo Dello Sport di ROMA (NUOVA DATA)31 gennaio - Palazzo Dello Sport di ROMA (NUOVA DATA)I biglietti per le nuove date saranno in vendita dalle ore 11.00 di oggi, giovedì 14 novembre, sul sito ufficiale di Renato Zero (www.renatozero.com), sul sito Vivaticket.it e nei punti vendita autorizzati Vivaticket.RTL 102.5 è la radio media partner ufficiale del tour.