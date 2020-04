Remo Anzovino, il diario sonoro sabato in diretta Facebook con "I miei Valzer"

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Aprile 2020, 14:36

Riuscire a immaginare ciò che non possiamo vivere, in questo momento, attraverso la fantasia e la musica, così è nato il “” del compositore pianista, ildiventato un vero e proprio appuntamento fisso per tutto il suo pubblico: sono oltre 200.000 le visualizzazioni e più di 4.000 i commenti, emozionanti e commoventi.Dopo aver raccontato e suonato la musica del mare, delle stelle, dei sensi, di amore, della notte e del vento, il compositore pianista guiderà il suo pubblico in un nuovo viaggio immaginifico attraverso i suoi: l’appuntamento è fissato per sabato 4 aprile, sempre alle ore 22:00 sulla sua pagina Facebook ufficiale ( https://www.facebook.com/remoanzovino ).La dimensione del sogno – scrive– ha sempre avuto per me il ritmo di una sola danza: il valzer. Se riuscissimo a ricordare la musica dei sogni che facciamo ci accorgeremmo che essa appartiene alla ebbrezza fluida di un valzer. Ho spesso usato questo ritmo per parlare dei miei sogni e sabato notte suonerò i valzer del mio repertorio che amate di più. Suonerò anche due valzer completamente inediti: “La Vestizione", dedicata alla grande attrice americana Louise Brooks, e “Il Circo”, ispirata dal celeberrimo capolavoro di Charlie Chaplin. Preparate l'abito – conclude il compositore pianista – e se, come me, non sapete ballare, non è importante. Serve solo il feeling. Vi aspetto sabato 4 aprile alle ore 22 nel mio studio, attorno al mio pianoforte, su cui suonerò i Miei Valzer.