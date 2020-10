Remo Anzovino in concerto a Milano ​nella Palazzina Liberty Dario Fo e Franca Rame. Un concerto speciale per pianoforte e quintetto d’archi,in programma sabato 17 ottobre alle 18:30, tra gli album e le colonne sonore de “la grande arte al cinema” che lo hanno portato al nastro d’argento.

Remo Anzovino (Credits_Simone Di Luca), tra i più originali compositori e pianisti in circolazione, è uno dei massimi esponenti della musica strumentale (oltre 8 milioni di streams su Spotify). Durante il lockdown ha ideato un format online, “Diario Sonoro”, che attraverso la fantasia, la musica e i suoi racconti, ha guidato il pubblico in viaggi immaginifici nei luoghi che non abbiamo potuto vivere in quelle settimane e che, pagina dopo pagina, è diventato un appuntamento fisso per migliaia di persone con oltre 500.000 visualizzazioni e più di 12.000 commenti. Anzovino durante l’estate ha continuato il viaggio dell’immaginazione dal vivo, a bordo del suo pianoforte, permettendo al pubblico di vivere finalmente il suo concerto, un’esperienza emozionale irripetibile e mai come ora capace di rendersi collettiva.

«Sono risalito sul palco e ne sono immensamente felice - ha dichiarato Anzovino - soprattutto per ritrovare la cosa più importante per me: il pubblico!». Ora il viaggio di Anzovino approda a Milano: nella Palazzina Liberty Dario Fo e Franca Rame per un concerto speciale per pianoforte e archi, assieme al Quintetto d’Archi Milano Classica, in programma sabato 17 ottobre (inizio ore 18:30).

Da Cammino Nella Notte e Tabù a Following Light e Vincent, da Igloo e Metropolitan a Frida Viva la vida e Les Jours Perdus, sarà un viaggio attraverso i brani più rappresentativi di Anzovino e le colonne sonore da lui composte, dirette e orchestrate per “La Grande Arte al Cinema”, che lo scorso anno lo hanno portato al “Nastro D’Argento 2019 – Menzione Speciale Musica dell’Arte”, consacrandolo come il nuovo vero erede della grande tradizione italiana nella musica da film.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Ottobre 2020, 13:03

