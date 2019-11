Remo Anzovino, la tournée negli Stati Uniti: tre concerti di piano solo per l'avvocato musicista

Tre concerti di piano solo in America. Remo Anzovino, il compositore friulano (44 anni il prossimo febbraio) dall’orecchio assoluto, amante di Bach e di Arvo Pärt, che tra un Mozart e un Haydn ascolta Radiohead e Coldplay, che ama il suono puro dell’orchestra ma che non disdegna per niente l’elettronica, e che divide le sue giornate tra la musica e l’avvocatura penalista, sbarca per la rassegna “Suoni Italiani” al Pianoforte Studios di Chicago (16 novembre), al The Kennedy Center di Washington (18 novembre), città in cui andrà a suonare anche domani invitato dall’Ambasciata italiana. E chiude al The Cutting Room di New York (19 novembre).



Nastro d’argento 2019 (per le colonne sonore di "Hitler contro Picasso", "Van Gogh tra il grano e il cielo" e "Le Ninfee di Monet”), è reduce dalla composizione della colonna sonora - nelle piattaforme digitali dal 22 novembre - di Frida, Viva la Vida, il docu-film con la partecipazione di Asia Argento che uscirà tra qualche giorno in collaborazione con Sky Arte. In scaletta, musica per Muhammad Ali, Nocturne, Galilei, Halleluja, e il suo repertorio più conosciuto. Giovedì 14 Novembre 2019, 14:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA