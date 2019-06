Red Bull Open Sea Republic, Salmo canta e dà spettacolo sulla nave

Partito il RED BULL OPEN SEA REPUBLIC: dal 21 al 23 giugno un traghetto di GNV (Grandi Navi Veloci) è lo scenario per uno speciale festival sold out di 36 ore diretto da SALMO, l’artista che ha cambiato i connotati della scena musicale italiana degli ultimi anni. Salpato il 21 giugno alle 21 dal porto di Genova, direzione Olbia.



Ieri da mezzanotte nella ELEVATOR ARENA il turno delle crew HØT feat Tauro Boys e Nice Club feat Speranza fino a notte inoltrata, mentre nella sala CLUB, Ivreatronic (Splendore e Enea Pascal) e Dengue Dengue Dengue si alterneranno alla consolle. Nell'area PONTE MAIN STAGE Adiel fa ballare il pubblico fino alle prime luci dell'alba.



Sabato 22 giugno, arrivati a Olbia, nella zona POPPA SOUNDSYSTEM le selezioni musicali di Attila e Highlife Posse, mentre nel PONTE MAIN STAGE il programma prevede lo show di Frenetik & Orang3 feat Victor Kwality, a seguire Gemitaiz w/ Mixer-T, sarà poi la volta di Rosa Pistola e dalle 19 l’attesissima performance SALMO SOUNDSYSTEM w/DJ SLAIT, uno show speciale di tre ore, pensato per l’occasione, che vedrà Salmo esibirsi con ospiti a sorpresa. Alle 23:30 in TEATRO sarà il turno di Venerus, mentre dalle 24 la ELEVATOR ARENA vedrà protagonisti Touch The Wood feat Ketama 126 e Balera Favela feat Lazy Flow. Dalle 00:30 lo spazio CLUB prevede il dj set di Mace, Crookers + Nic Sarno + Massimo Pericolo fino a notte inoltrata. Gli spazi della nave GNV, dal ponte alla piscina, i bar, la discoteca, le sale giochi, il cinema saranno animati giorno e notte.



Oltre alla musica, durante tutto il tragitto saranno previste varie attività ricreative dedicate a videogiochi e cinema. “Con i ragazzi di Red Bull abbiamo trovato e sviluppato sempre idee originali e questa è l’ultima: Open Sea Republic spero sia il primo di una serie - così dichiara SALMO - ci saranno dj set e live molto diversi da quello che sto portando in tour. Da piccolo ho preso moltissime volte la nave e mentre attraversavo il mare, dormendo il più delle volte sul ponte, sognavo di averne una tutta per me, su cui poter organizzare feste e andarmene in giro facendo casino. Un sogno che alla fine è diventato realtà” Open Sea Republic per due giorni trasformerà la comunità della nave in una vera e propria repubblica sull’acqua con sue regole e uno statuto speciale dove i fan potranno vivere un’esperienza unica, interagendo con gli artisti con i quali condivideranno uno spazio comunitario “open”, senza barriere, in mezzo al mare Sabato 22 Giugno 2019, 18:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA