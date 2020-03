Ghali protagonista della nuova puntata di Stories su SkyTg24: «Io mi voglio bene»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Marzo 2020, 21:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una consolle, la musica di Dj Dev, le parole di. È questa la formazione protagonista di “Io mi voglio bene – Ildi Ghali”, il nuovo appuntamento di, il ciclo di interviste dedicate al mondo dello spettacolo di Sky TG24. Un colloquio tra il rapper e il vicedirettore di Sky TG24 Omar Schillaci che è quasi un dj-set, dove i beat di Dev si fondono ai ricordi e ai pensieri del cantante in vetta alle classifiche con ilDNA, in onda venerdì 6 marzo alle 21 su Sky TG24, anche su Sky Arte sabato 7 marzo alle 20.40 e disponibile On Demand,Ghali parla della sua, del ruolo che questa ha avuto e ha nella sua vita: «Ho imparato a volermi bene, scrivo proprio perché mi voglio bene. Scrivo perché ho bisogno di questa terapia e mi voglio curare tutti i giorni. Se non mi volessi bene farei qualcos’altro, avrei seguito unapiù facile, avrei usato come giustificazione il mio passato per poter prendere scelte sbagliate. Proprio perché mi voglio bene ho deciso di fare altro, sarei potuto finire molto male».Tra le domande, anche il rapporto con i fan più piccoli, i, parte del pubblico del rapper. «Sento la responsabilità» di piacere ai bambini, ha spiegato. «Ci tengo a fare canzoni che i miei amici possano apprezzare ma che anche i bambini e i genitori possano apprezzare. Amo tantissimo la cosa di piacere ai bambini, perché sono puri, veri e riconoscono ciò che è bello. Quando un bambino è felice di vedermi e ascoltare la mia musica, per me è». Ed è una soddisfazione piacere anche ai loro genitori, una sorta di rivincita rispetto al periodo della sua adolescenza: «I genitori dei miei compagni di classe non volevano che loro uscissero con me. Sono sempre stato un, in qualche modo ero un trendsetter anche da piccolino, dall’orecchino al pantalone messo in un certo modo. Influenzavo tanto, i ragazzi tornavano a casa con nuove idee e questo spaventava i genitori. Con la musica ho voluto riconquistarli e penso che sia andata bene».Infine ilricorda anche i momenti meno facili e il ruolo prezioso di sua madre: «Ho avuto delle esperienze negative che mi hanno scottato nella fase adolescenziale: firmai per un’etichetta indipendente e le cose non andarono. Mi promisero tante belle cose, tornavo a casa dicendo: "mamma, che bello, l’anno prossimo smetti di lavorare". Avevo 17, 18 anni. Miami diceva "aspetta, calmati, sii serio". È come se lei avesse sempre saputo che non era quello il momento. Ci ha sempre creduto ma sapeva che quello non era il momento giusto”.