Rap made in Ostia: Merrick e Petross lanciano il loro primo brano "Volava con le Parole"

Raccontare attraverso la musica, aspirazioni e i sogni delle nuove generazioni. Far si che la musica veicoli messaggi positivi. Raccontare con le parole storie personali e collettive, che trasformano una canzone in esperienze di vita. Così Petross, nome d’arte di Antonio Petrosemolo, giovane talento italo giamaicano che si divide tra calcio e rap e Merrick - alias Manuel De Persio - rapper e surfista, esprimono con la loro musica tutte le loro emozioni, le ambizioni e le speranze di una generazione che poco si adatta a un vita fatta di stereotipi.



Il 2 luglio su tutte le piattaforme virtuali è uscito il brano Volava con le Parole - nato all’interno del Progetto Fattore Ostia, un laboratorio culturale rivolto ai giovani del Municipio Roma X - magistralmente interpretato dai due giovani artisti, che con il loro rap, hanno molto da dire e comunicare.



Il brano, liberamente ispirato al racconto La Gabbianella e il Gatto dello scrittore cileno Louis Sepulveda, con un testo caratterizzato da toni intimi, è un racconto di speranza, di piccole gesta quotidiane, di una generazione che difende i propri diritti ad essere se stessi.



«Il pezzo è nato con il Teatro del lido di Ostia. Volevamo raccontare di noi giovani, dei nostri sogni, del nostro “sentire”», ha commentato Manuel De Persio. Volava con le Parole è il frutto delle sinergie tra il Teatro del Lido con Tamara Bartolini, Simona Olive, che ha condotto i lavori della sezione musicale, Petross e Merrick, le ragazze e i ragazzi del nostro laboratorio Ritratti di un territorio e l'intervento di urbanart a cura di Mirko Pierri. La collettività ha giocato un ruolo fondamentale perché “grazie all’unione e alla collettività siamo arrivati a creare questo brano e ciò è molto entusiasmante” ha aggiunto il giovane artista. L’invito è di uscire di casa, di vivere di cose semplici, di godersi il proprio territorio, di “non farsi sopraffare dai social rischiando di perdere le cose davvero belle della vita”.



Cornice di questo racconto è Ostia. Territorio e musica si uniscono per creare una melodia sociale, dove i giovani rapper raccontano con evidente sensibilità le loro aspirazioni, le ambizioni, le piccola gesta quotidiane e i loro traguardi. Dalla canzone si evince l'amore per un luogo che ispira tanti giovani artisti, grazie alla natura e ai suoi abitanti, al rapporto che c’è tra le persone.



ll brano, con Lorenzo Peverini al pianoforte e Federico Inciocchi al sound design e distribuito su tutte le piattaforme digitali, è stato prodotto dalla romana One Love Record. Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Luglio 2020, 18:55

