Raoul Casadei morto di Covid, il dolore del figlio: «Artisti come lui non moriranno mai»

«Gli artisti come Raoul non moriranno mai rimarrà sempre vivo nella sua musica e nelle sue canzoni che viaggiano nell'aria e continuano a esistere». Lo ha detto Mirko Casadei, il figlio di Raoul che dal padre ha ereditato la guida dell'orchestra, in un messaggio vocale inviato al Tgr Rai dell'Emilia-Romagna. «Oggi - ha detto - è un giorno triste per la Romagna, per tutta Italia, per la musica popolare».

Raoul Casadei morto per Covid a 83 anni, 14 contagiati nella famiglia del re del liscio

Il nome di Casadei nella musica italiana

Grazie a Raoul il nome «Casadei» è citato in diversi canzoni di artisti pop italiani. Tra questi Caparezza («Io vorrei che i Backstreet Boys fossero gay, che le teenager amassero Casadei»), Articolo 31 («Tutto fila liscio come con il Casadei»), Gabri Ponte («Siamo figli di Pitagora e di Casadei, di Machiavelli e di Totò»), Paolo Belli («Lunga vita ai dj a Pino, a Casadei, a Jack Elwood, ai dischi di Battisti»), J-Ax («Nelle balere metteremo i dj, l'orchestra Casadei suonerà i Green Day») ed i Ridillo («Da piccolo in macchina coi miei sentivo un misto fra la dance e Casadei»).

