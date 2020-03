RaiPlay omaggia Mina: per i sui 80 anni un'offerta dedicata e le puntate di Studio Uno

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Marzo 2020, 18:27

Fino al 25 marzo, data esatta della ricorrenza, sarà possibile vedere per la prima volta tutte le puntate di Studio Uno, insieme a tantissimi momenti cult. Ogni giorno verrà lanciata una delle clip selezionate anche all’interno della rubrica di RaiPlay PlayList24.In occasione degli ottant’anni di Mina, RaiPlay rende omaggio alla straordinaria interprete, volto storico della nostra televisione e protagonista di indimenticati varietà come Studio Uno e Sabato sera. Un’antologia di filmati che ripercorre la carriera della “tigre di Cremona” a partire dalla fine degli anni ’50 fino alla sua ultima apparizione in uno show televisivo: la sigla di chiusura del programma Mille e una luce.Un compleanno così importante merita anche un regalo speciale: RaiPlay pubblica per la prima volta tutte le puntate dell’ultima edizione di Studio Uno del 1966, condotta da Mina, insieme a una selezione di clip del programma con i momenti più divertenti ed emozionanti di quel mitico varietà, compresa la prima televisiva di “Se Telefonando”, canzone scritta da Maurizio Costanzo e cantata, appunto, dalla grande artista.Ogni giorno, fino al 25 marzo, data esatta della ricorrenza, verrà lanciata una delle clip selezionate anche all’interno della rubrica di RaiPlay PlayList24.