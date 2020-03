Rai Radio 2: Torna Morgan con cantautoradio. Si parte da domenico Modugno

Da sabato 28 marzo, dalle 22 alle 24, torna su Rai Radio2 l’originale show radiofonico di Morgan, ‘Cantautoradio’. Raccontato, cantato e suonato dal vivo, ‘Cantautoradio’ torna in onda a sostegno della campagna #Iorestoacasa con Rai Radio2, visto il grande successo riscosso lo scorso anno per l'originalità dei suoi contenuti. “É la storia della musica italiana raccontata a modo mio – spiega Morgan - con l‘intervento di grandi ospiti del mondo dello spettacolo e dell’attualità, che mi hanno permesso di creare cortocircuiti e virtuosismi mai ascoltati prima”.



Fiorello che racconta Battiato, Max Pezzali che canta Iannacci (e Paolo Rossi che gli cambia il testo), Gigi D’Alessio e Bugo che interpretano i capolavori dei più grandi cantautori italiani, Sgarbi che parla di Tenco, sono solo alcuni esempi di abbinamenti originali e inediti che lo show mette in campo per un programma radio unico nel suo genere. Si parte sabato 28 marzo con il racconto di Domenico Modugno attraverso gli occhi di Morgan, insieme a Massimo Ranieri, Renzo Arbore, Vinicio Capossela, Simone Cristicchi, Petra Magoni, Raiz e 21 elementi dell’Orchestra Notturna Clandestina del Maestro Enrico Melozzi.



Il racconto del padre dei cantautori italiani, in una serata speciale, che per la prima volta vide collaborare insieme alcuni dei nomi più importanti nel panorama dello spettacolo italiano.



Cantautoradio è in onda su Rai Radio2 tutti i sabati dalle 22 alle 24, anche su RaiPlayRadio.it/Radio2, sulla app RaiPlay Radio e con contenuti speciali sulle pagine facebook, instagram e twitter di @RaiRadio2. Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Marzo 2020, 17:37

