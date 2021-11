Rai Radio 2: a Social Club Verdone e Tortora improvvisano jam session live

Questa mattina Carlo Verdone, ospite di Luca Barbarossa e Andrea Perroni a Radio2 Social Club, in diretta su Radio2, non ha resistito al richiamo della musica live. Sul palco della sala B di via Asiago, il regista, grande appassionato di musica e batteria, e il collega Max Tortora alle tastiere, hanno improvvisato una jam session imperdibile, incantando il pubblico di Rai Radio2 che ha potuto seguirli anche in Visual su Rai Play. Sarà possibile rivedere la puntata domani, venerdì, dalle 8.35 su Rai2. Si potrà rivedere la puntata domani, venerdì, dalle 8.35 su Rai2.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Novembre 2021, 16:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA