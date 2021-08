Raffaella Carrà, l'ultimo saluto a un mese dalla scomparsa. «Sei stata luce nei momenti difficili»

L'Argentario dà il suo addio a Raffaella Carrà. Chiesa di Santo Stefano Protomartire, a Porto Santo Stefano (Grosseto) parecchio 'affollata' - pur nei limiti imposti dal Covid - questa mattina per l'ultimo addio a Raffaella, scomparsa esattamente un mese fa. La prima showgirl italian all'Argentario possedeva una villa a Cala Piccola e trascorreva lì le sue estati: la funzione è stata voluta da Sergio Japino che, come annunciato, ha accompagnato le ceneri della grande artista nell'ultimo viaggio nei luoghi a lei più cari, com'era suo desiderio. Sull'altare le ceneri di Raffaella e una sua foto circondata da tanti bambini, quelli che aveva adottato e per i quali ha fatto varie opere di solidarietà.

La messa, a cui era presente Lorena Bianchetti, presentatrice amica di Raffaella Carrà, è stata celebrata da don Sandro Lusini, parroco di Porto Santo Stefano. «Cara Raffaella, è passato solo un mese ma a noi, in verità sembra che tu non te ne sia mai andata. Dal 5 luglio scorso l'Italia e non solo vuole trattenere il tuo volto, il tuo sorriso, il tuo talento, la tua dedizione, la tua serietà professionale, la tua umanità. Perché tu, Raffaella per noi sei stata luce anche nei momenti in cui tutto sembrava difficile. Ci hai fatto ballare, sognare, volare anche se i giorni potevano essere monocordi», le parole di Lorena.

La Bianchetti, conduttrice su Rai 1 di «A sua immagine», ha letto un messaggio a nome della famiglia al termine della santa messa nel trigesimo della scomparsa. «Dal 5 luglio scorso tu non sei più fisicamente tra noi ma noi blocchiamo il tuo contorno su un murales al Colosseo. Ti raggiungiamo a Bellaria, sul lungomare a te dedicato e ti continuiamo ad applaudire a Madrid, sulla piazza che non solo porta il tuo nome ma che ti ritrae con quel caschetto biondo, segno per tutti di un sipario che si apre all'insegna dell'incanto».

«Vola Raffaella, continua a volare mentre tante città italiane stanno trattenendo un pezzo di te con progetti, idee attraverso le quali anche i giovani potranno specchiarsi nella tua persona - ha continuato Lorena leggendo il messaggio - Ci manchi Raffaella, ci manchi tanto e mancherai tanto anche alla nostra televisione. Chissà con quale canzone avresti voluto salutarci oggi, chissà con quale coreografia! E mentre tutti social ripropongono le tue esibizioni, altri fanno riascoltare le tue parole, i tuoi pensieri, liberi da pregiudizi, autentici nei contenuti. Eh si perché tu, quello sei stata, unica anche in questo».

«Forte della tua persona, sicura del tuo talento,indipendente nelle espressioni e nelle scelte e noi tratteniamo vivo il tuo ricordo anche per questo. Per tutto quello che hai costruito senza risparmiarti mai. Per tutto quello che, di bello, hai generosamente e silenziosamente voluto offrire a chi era in difficoltà. Ciao Raffaella, grazie. Continua a sorridere per noi anche nel palcoscenico del cielo», ha concluso Lorena Bianchetti tra gli applausi delle circa 200 persone presenti alla santa messa.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Agosto 2021, 14:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA