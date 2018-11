Carramba che Natale, Raffaella torna e ce le canta: «Io, icona gay oltre il Tuca Tuca»

Martedì 27 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Non mi piaccio quasi mai, ma mi butto lo stesso». Come per dire vado oltre il Tuca Tuca. Cosìci prova. Si butta davvero e cede al suo primo disco natalizio. Ogni volta che è Natale, appunto. Lennon, Sinatra, Cohen: la Raffa nazionale le ricanta con la produzione di Chiaravalle. Anche se ammette che il disco non lo avrebbe mai fatto se non fosse stato per Sony - etichetta per cui uscirà il 30 novembre - che le ha mandato oltre 60 canzoni di repertorio da scegliere. Gioia, speranza, positività sono l'anima del disco, tra lirica, cori e swing: il primo dopo la scomparsa di Gianni Boncompagni autore storico insieme a Bracardi e Olmi - a 22 da Carramba che rumba! «Mi hanno lasciato fare quasi tutto quello che volevo»«Mi hanno bocciato il reggaeton in Feliz Navidad. Avevo trovato un rapper americano per la intro ed era bellissima. La canterei, per sfregio, come vorrei io in tv (esplode nella sua risata di sempre, ndr)».«È dai mille colori, pieno di gioia e speranza. White Christmas è swing alla Frank Sinatra. Happy Xmas (War is Over) di John Lennon diventa un valzer, Hallelujah di Leonard Cohen è lirica con due cantanti e orchestra. C'è anche un inedito, Chi l'ha detto, scritta da Daniele Magro (ex concorrente di X Factor, ora autore, ndr)».«Era giusto ci fosse. Ho capito questo mondo quando mi cominciarono a scrivere alcuni ragazzi gay, non compresi dalle loro famiglie. Sono diventata la loro icona. Mi invitano di continuo a feste e appuntamenti. L'anno scorso al Pride di Madrid ho approfittato e ho preso tutti i gay spagnoli in un colpo solo».«A me interessa che la gente mi voglia bene anche se non mi vede in tv. Se non mi fanno Cavaliere del Lavoro, fa niente. Non voglio raccomandazioni. Da poco sono stata nominata Dama al Orden del Mérito Civil di Spagna. E prima, il premio di re Juan Carlos. Lì ci incontrai Andreotti: Non si preoccupi, onorevole, non le rubo il governo, gli dissi».«Mi seguono, perché sono dalla loro parte. Lo faccio anche in privato. Serve ironia. Se te la tiri, sei rovinata».«Vorrei si buttasse nel cestino il verbo litigare. Troppa violenza. E spesso sulle donne. Si deve contare fino a cento, e non accettare mai un ultimo appuntamento per chiudere una storia».«Non ho nessun invito, ma nemmeno ci andrei. Li guarderò dal mio divano».«Mi prende alla sprovvista. Il talent è solo cantare o ballare. Nella vita bisogna pure presentare».«Non credo. A parte fare l'ospite da Carlo Conti alla serata sullo Zecchino d'oro e a Che tempo che fa da Fabio Fazio».«No. Ho una certa età. E più che una cantante sono una show woman».«Di riempire con un disco d'oro lo spazio ancora vuoto della mia parete. Fate voi».