Raf e Umberto Tozzi tornano a cantare insieme: Come una danza 31 anni dopo

tornano a cantare insieme, a più di 31 anni dal successo Gente di mare (in versione rivisitata e con le voci di oggi). Lo fanno con un singolo, Come una danza, una canzone scritta da Raf che parla d'amore come unico rimedio per salvare il mondo. Lo fanno con una raccolta di 33 canzoni (in uscita il 30 novembre) e un tour per l'Italia con inizio il 30 aprile 2019 da Rimini.Perché tornare insieme solo ora? Risponde Tozzi: «A Verona sul palco quando è venuto a trovarmi ho sentito la stessa emozione mia in Raffaele. Sarebbe dovuto accadere prima o poi. Quando poi ho ascoltato la canzone ho capito che era il momento di tornare insieme». Poi tocca a Raf: «Volevo stare con Umberto, come lo siamo stati con Gente di Mare. Volevo che tornasse qualcosa di quel periodo. Questa canzone è perfetta». Cosa dovrà aspettarsi il pubblico? «Un grande concerto, due grandi repertori, due cantautori che interagiranno tra di loro, tra le loro canzoni».