Radio Rock Show, il successo della diretta no-stop di 27 ore: 28.330 euro raccolti per AIL Roma

Radio Rock Show raggiunge l'obiettivo. La maratona evento di 27 ore di diretta dell'emittente Radio Rock raccoglie 28.330 euro per AIL Roma, la cifra necessaria per l'acquisto di un ecocardiografo per il Policlinico Umerto I.

28.330 euro. Questa la cifra raggiunta che che ha determinato il successo della raccolta fondi per AIL Roma, organizzata da Radio Rock 106.6. Dalle 6:00 di venerdì 9, alle 9:00 di sabato 10 luglio, gli speaker Emilio Pappagallo, Alessandro Tirocchi e Maurizio Paniconi, hanno condotto una diretta no-stop a sostegno della lotta contro le malattie del sangue.

Ventisette ore in cui si è svolta una vera e propria gara solidale che, con costanti donazioni degli ascoltatori sul sito dell’Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mielomi, ha permesso di raggiungere il budget necessario all’acquisto di un ecocardiografo di ultima generazione per il reparto di ematologia del Policlinico Umberto I di Roma.

L’intera giornata on air si è contraddistinta per uno speciale intrattenimento, articolato in sfide tra i conduttori, premi e scherzi. Ma non solo. Molte sono state le testimonianze di pazienti, medici ed infermieri ad essersi succedute sulle frequenze di Radio Rock. A loro si sono aggiunti una miriade di personaggi del mondo dello spettacolo, che hanno battuto la grancassa dell’iniziativa: Luca Argentero, Lillo, Rudy Zerbi, Perluigi Pardo, Paolo Ruffini, Giovanni Veronesi, Piotta, Cristina D’Avena, Subsonica, Miriam Galanti, Claudia Zanella, Valerio Lundini, Federica Sassaroli, Alessandro Roja, Milena Mancini, Massimiliano Bruno, Tre Allegri Ragazzi Morti, Punkreas, i Ragazzi del Cinema America e molti altri.

Nel mese di agosto il macchinario, già ordinato da AIL Roma e destinato ai pazienti trattati con chemioterapia e a quelli che devono sottoporsi al trapianto di midollo osseo, verrà consegnato al nosocomio romano dalla direzione di Radio Rock 106.6.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Luglio 2021, 18:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA