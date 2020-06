Radio Italia ORA: per due giorni gli artisti italiani al comando dell'emittente

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Giugno 2020, 15:30

Il 27 e il 28 giugno Radio Italia riparte con Radio Italia ORA, un evento unico voluto e promosso dalla radio per ripartire con una nuova veste, una nuova energia e con tutti i colori della musica.Radio Italia, nata nel 1982 per una felice intuizione del Fondatore e Presidente Mario Volanti, dal 27 giugno cambierà tutta la sua immagine a cominciare dal logo disegnato da Sergio Pappalettera per arrivare a tutte le sue declinazioni. Per l’occasione, per sottolineare la costante centralità nel sistema dei network e per confermare che appartiene alla musica italiana e a tutti coloro che la amano, Radio Italia ha chiesto agli artisti del nostro Belpaese di prendere per un’ora il comando della radio e di trasformarla in un proprio spazio. ORA è un evento esclusivo, che nasce da qualcosa che non si è mai visto: è un’esplosione di creatività attraverso la voce, la personalità e il talento di tutti. Un tempo si sarebbe chiamata “autogestione” e sarà così: ciascun artista sarà infatti libero di dialogare, di suonare, di portare amici, di proporre una selezione dei brani che più lo hanno colpito o dei brani più significativi del proprio repertorio. Ciascuno con una propria idea, ciascuno con un vero e proprio programma firmato e voluto da lui. Una nuova forma di personalissimo “set radio” per raccontare ai milioni di ascoltatori il talento degli artisti e le mille sfumature della musica italiana.