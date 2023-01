Qube, il 5 gennaio arriva trapper romano Side Baby

di Enrico Sarzanini

Il noto trapper romano Side Baby torna in scena al Qube disco a via di portonaccio. Appuntamento nello storico locale della Capitale il 5 gennaio alla vigilia della befana. Nella stessa sera un altro ritorno: dopo quasi 10 anni infatti la crew romana 'Smash' torna nello storico club di Roma Est proprio come promoter dell'evento. Il Diego Armando Maradona della Dark Polo Gang oggi é in testa alle classifiche con il brano Mary Poppins presente nella nuova uscita "Deluxe" dell'album X2 del compagno di mille avventure Sick Luke. Un momento di forte rilancio dell'artista ospite speciale di una notte di festa con 3 stage musicali e tantissime sorprese, tra cui una guest segreta che sarà svelata solo durante l'evento.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Gennaio 2023, 17:41

