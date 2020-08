‘Purple Rain The Rainbow Project’, il progetto registrato durante il lockdown i cui proventi andranno all’Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì

E’ disponibile sulle piattaforme digitali ‘Purple Rain The Rainbow Project’ - prodotto dal maestro Angelo Valsiglio per sostenere l’ospedale di Forlì. Il noto autore, che ha lanciato Laura Pausini e ha scritto oltre 500 brani – ultimo la colonna sonora del film sulla vita di Mia Martini – “Gente come noi” di Ivana Spagna, “Storie” di Anna Oxa - ha deciso di tendere una mano a chi ha affrontato in prima linea l’emergenza sanitaria, donando tutti i diritti della canzone al nosocomio forlivese. La donazione finanzierà un progetto di telemedicina che prevede lo sviluppo di tecniche mediche e informatiche per fornire servizi sanitari a distanza nell’ospedale di Forlì.

Hanno partecipato alla realizzazione del brano “Purple Rain “ i cui proventi sono destinati all’Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì:il produttore Angelo Valsiglio -l’arrangiatore Alioscia Airoli -il produttore Fausto Cogliati -sessionmen di famosi e Artisti provenienti dai vari Talent :Giulietta loves Romeo-Una Voce per l’Europa -X Factor -Amici - The Voice - NY Canta. Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Agosto 2020, 11:19

