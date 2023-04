Pupo alla conquista del Kazakistan, la seconda puntata: alla scoperta del parco di Kirov

Il viaggio di Pupo in Kazakistan è arrivato alla sua seconda tappa. «Città di Uralsk, Kazakistan. Voi vi chiederete, ma anche io me lo chiedo perché Pupo è qui?». Per rispondere a questa semplice domanda ecco le pillole video, realizzate da Sebastiano Fernandez, che descrivono il viaggio di Pupo nel Paese dell’Asia centrale. Nella prima pillola, Pupo si trova nel bellissimo e spaziosissimo Palazzo Atameken, in occasione della conferenza stampa di presentazione dei suoi tre spettacoli in programma a Uralsk. Pupo, ambasciatore della musica pop italiana, è il primo cantante straniero a esibirsi qui. Nella seconda pillola, Pupo visita il parco di Kirov.

La seconda tappa di Pupo in Kazakistan

Nella seconda puntata del viaggio in Kazakistan, Pupo visita il parco di Kirov: «Questo è un parco intitolato a un rivoluzionario, si chiamava Kirov ed era amico di Stalin e Lenin. Uralsk è la città e zona più grande di tutto il Kazakistan, un territorio enorme (quasi 15-20 volte più grande dell'Italia), una grossa parte è deserto, invece qui siamo nella zona più verde. Qui le famiglie possono fare i picnic, che vanno ancora di moda. In Italia, invece, si facevano di più negli anni '60-'70».

La foto con l'aquila

Pupo si ferma a scattare delle foto simpatiche con un gruppo di fan e, poi, incontra un signore che permette ai passanti di fare delle foto con la sua aquila, indossando i vestiti tipici del luogo.

Quest'ultima parte del video è molto divertente perché l'animale continua a "gridare", ma quando il cantante intona "Gelato al Cioccolato" ecco che si calma.

