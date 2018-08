Sabato 25 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il Puff, lo storico locale didiventa il tempio della. Dopo 50 anni di storia, celebrati nei mesi scorsi, al ristorante e al palcoscenico si aggiungono tutta una serie di attività culturali e didattiche che hanno Roma e la romanità al centro del progetto. A portarlo avanti è, figlio di Lando che mattone dopo mattone ha costruito il Puff. «Erano gli inizi degli anni ’60 quando papà fu scelto da Armando Trovajoli in persona nel ruolo del cantore, il cantastorie del Rugantino, la commedia musicale che aveva nel cast grandi attori come Nino Manfredi, Lea Massari e Aldo Fabrizi».Per Lando è stato il primo grande successo che lo portò, a 25 anni, in tournée in tutto il mondo. Finché un giorno – storico per il destino di Fiorini – il menestrello romano fu chiamato al Bagaglino per una sostituzione (nientemeno che di Gabriella Ferri) e su quel palco ebbe la folgorazione: voglio avere anch’io un teatro tutto per me, pensò. «E papà, a cui non è mai mancata la tenacia, cominciò a costruire il suo teatro», ricorda Francesco. Una cantina da sistemare nel cuore della sua Trastevere, con l’aiuto di Enrico Montesano. Tanti sacrifici, debiti, cambiali ripagati con i suoi spettacoli e con quegli degli amici più cari che lo hanno amato e rispettato fin dal primo momento (Montesano, Banfi, Gullotta, D’Angelo, Mattioli).Anno dopo anno, Lando Fiorini è riuscito a mettere insieme un locale di 800 metri quadrati, comprando di volta in volta altri spazi. E ora Francesco per rendere omaggio al fondatore sta raccogliendo i fondi per arrivare alla donazione minima che consenta la nascita della fondazione onlus Lando Fiorini per far diventare il Puff il polo della romanità, tra radici e tradizioni. Insomma la casa dei romani. Spettacoli per bambini, per anziani, corsi di chitarra, mandolino e fisarmonica, corsi di teatro per adulti, concorsi a premi per giovani cantanti e poeti, con giurie composte da esperti e dal pubblico in sala. Un carnet di appuntamenti tutto da leggere. Con il Puff aperto tutti i giorni dalle 7 e 30 del mattino con bar e bistrot fino a mezzanotte e mezzo a conclusione dello spettacolo serale.Dal lunedì al sabato. Perché la domenica è tutta dedicata al pubblico più anziano. Apertura alle 13 con il ristorante e poi spettacolo alle 15:30 fino alle 18. «Papà è stato sempre sensibile verso il pubblico più anziano – sottolinea Francesco – ha sempre voluto fare spettacoli pomeridiani per consentire agli spettatori non più giovanissimi di rientrare e organizzarsi per tempo e senza caos. E noi abbiamo voluto ricordare Lando con questa iniziativa».E nel resto della settimana che cosa c’è in programma? «Intanto il bar bistrot che tutti i giorni apre al mattino, il caffè letterario con testi originali su Roma e l’angolo del vinile con i brani originali dei grandi interpreti del folk romano. E il ristorante aperto tutte le sere. Poi c’è un’agenda di appuntamenti. Al lunedì – spiega Francesco – dalle 18 alle 20 i corsi di chitarra, fisarmonica e mandolino. Alle 21:30 il teatro amatoriale per adulti. Al martedì si esibiscono i partecipanti alla gara canora che assegna i premi Gabriella Ferri, Claudio Villa, Lando Fiorini e Franco Califano».Una particolare attenzione è riservata anche alle scuole. «Il nostro fiore all’occhiello. Al mercoledì mattina c’è lo spettacolo per bambini, mentre al pomeriggio c’è il corso di teatro dedicato ai ragazzi di età compresa tra i 6 e i 13 anni. Ci siamo raccomandati con gli insegnanti di spiegare ai giovani partecipanti le radici degli attori romani. Da Sordi a Fabrizi con Anna Magnani che è l’unica romana ad aver vinto un Oscar».Uno sguardo anche ai poeti e al teatro per gli adulti. «Al mercoledì – continua Fiorini – il concorso di poesia con il vincitore che avrà una pubblicazione letteraria grazie alla casa editrice Ponte Sisto. Al giovedì sale sul palcoscenico Antonio Giuliani con la sua squadra di comici alla ricerca di nuovi talenti. Al venerdì e al sabato gli spettacoli serali di cabaret sono il clou. Mentre altre due novità del fine settimana sono le visite guidate per Roma, una città unica, un museo a cielo aperto, e la scuola di cucina romana».L’appetito vien mangiando. E l’antipasto viene servito mercoledì 29 agosto alle 21:30 con la serata del Puff all’Ombra del Colosseo. «Veniteci a vedere - chiude Fiorini - ci saranno Alberto Laurenti e I Rumba de Mar, Roberta Beba Albanesi, il Trio Monti, I Sequestrattori Christian Barbara e incursioni a sorpresa di artisti tra cui Luciano Lembo e le sue poesie».