Puff Daddy, scuse dopo il pestaggio della fidanzata: «Sono disgustato»

«Mi dispiace». Iniziano così le scuse di Puff Daddy, dopo il video pubblicato dalla Cnn, in cui si vede il rapper spingere a terra e prendere a calci ripetutamente la sua ex fidanzata Cassie Ventura. Una scena agghiacciante che ha lasciato la maggior parte dei suoi fan senza parole. Le scuse del rapper sono però arrivate nelle ultime ore attraverso un video-confessione che ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

Le scuse

«È difficile riflettere sui periodi più bui della tua vita ma alcune volte devi farlo - ha spiegato su Instagram -.

«Sono dovuto andare in rehab - ha continuato -. Ho dovuto chiedere a Dio la sua misericordia e grazia. Mi dispiace tanto. Mi impegno a essere un uomo migliore ogni giorno. Mi dispiace davvero». Le parole di Puff Daddy non sono piaciute ai suoi follower, ritenendole «fastidiose» e «subdole». «Stai zitto. Nessuno ti crede. Ti dispiace solo perché sei stato scoperto», ha commentato un utente. E ancora: «Ormai è troppo tardi per le tue scuse. Avresti dovuto scusarti prima invece hai sempre negato le accuse. Bugiardo».

Il caso tra il rapper e Cassie Ventura si era concluso con un accordo riservato fra le parti. L'ex fidanzata aveva mosso accuse per abusi fisici mentre lui aveva sempre negato.

