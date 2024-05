Puff Daddy, il pestaggio all'ex fidanzata Cassie Ventura ripreso dalle telecamere dell'hotel. La Cnn pubblica il video

di Redazione web

Puff Daddy sarebbe di nuovo nei guai per un video esclusivo pubblicato dalla Cnn in cui lo si vede picchiare in modo violento la sua ex fidanzata Cassie Ventura. I due sono stati insieme per 11 anni, dal 2007 al 2018 e il filmato risale al 2016, precisamente al 5 marzo.

La donna, lo scorso novembre, aveva denunciato il rapper per violenza domestica e ripetuti abusi fisici e di altro tipo ma la causa che Cassie Ventura aveva intentato contro il cantante si era risolta con un accordo riservato tra le parti. Dopo avere visto il video, l'avvocato di Cassie, Douglas H. Wigdor ha detto alla Cnn: «Il video non ha fatto altro che confermare ulteriormente il comportamento inquietante e predatorio del signor Combs. Le parole non possono esprimere il coraggio e la forza d’animo che la signora Ventura ha dimostrato nel farsi avanti per portare alla luce tutto ciò».

Il video della violenza

Stando a quanto riporta la Cnn, il filmato sarebbe stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza dell'InterContinental Hotel a Century City, Los Angeles, un albergo che attualmente risulta chiuso. Nelle immagini si vede Cassie Ventura uscire da una stanza con una felpa scura e un borsone da viaggio e dirigersi verso gli ascensori. Puff Daddy corre fuori dalla camera con un asciugamano legato in vita e a petto nudo si scaglia contro la modella aggredendola con calci e pugni e trascinandola per terra tirandola per il cappuccio della felpa.

La denuncia di Cassie Ventura

Come riporta la Cnn, la denuncia riportata da Cassie Ventura lo scorso novembre riguardava una violenta lite avvenuta nel 2016 durante la quale, Puff Daddy («estremamente ubriaco») la colpisce in faccia con un pugno. I due erano in albergo e la donna, dopo essersi accertata che lui dormisse, aveva provato a lasciare la camera ma invano come dimostra il filmato incriminato. Sulla denuncia si legge che dopo che il rapper le lanciò addosso un vaso preso da un tavolino nel corridoio, Cassie Ventura cercò di scappare con un taxi ma dopo avere realizzato che lui si sarebbe arrabbiato ancora di più sarebbe tornata indietro a scusarsi per essersela data a gambe. Nella denuncia, riporta ancora Cnn, si legge che Puff Daddy avrebbe pagato 50mila dollari l'albergo per comprare il video dell'aggressione.

La causa si è chiusa con un accordo tra le parti e l'avvocato del cantante ha dichiarato: «La decisione di risolvere una causa, soprattutto nel 2023, non è in alcun modo un’ammissione di illecito. La decisione di Combs di risolvere la causa non compromette in alcun modo il suo netto rifiuto delle affermazioni. È felice che siano arrivati ​​ad un accordo reciproco e augura il meglio alla signora Ventura».

Sabato 18 Maggio 2024, 14:44

