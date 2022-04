Prosegue il tour dei Cor Veleno e Tre Allegri Ragazzi Morti: sabato si suona al Monk di Roma. Le due band sono pronte a infiammare i palchi dei club e dei festival italiani per presentare l’album “Meme K Ultra”, pubblicato lo scorso 25 marzo per La Tempesta Dischi/distr. Artist First.

Leggi anche > Nuovo cinema (Tommaso) Paradiso: «Fare un film? Molto più difficile di un disco»

La tournée del Supergruppo, partita lo scorso 16 aprile , arriverà a Roma il 23 aprile al Monk (Via Giuseppe Mirri, 35) e poi Napoli (25 aprile) con il concerto di chiusura al Comicon. Appuntamenti che anticipano le prime date estive, in programma al Du Festival di Bauladu (OR) il 22 maggio, a Ultravox Firenze - Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale il 14 luglio, a Bergamo Festival NXT Station il 15, allo Sherwood Festival di Padova il 16 e al Reload Sound di Biella il 22 luglio, per un calendario in continuo aggiornamento.

I Cor Veleno e Tre Allegri Ragazzi Morti, inoltre saliranno sul palco dell’Uno Maggio Taranto.

Tre allegri ragazzi morti sono considerati tra i pilastri della scena indipendente italiana, con oltre venticinque anni di musica, indipendenza e avventure, più di millecinquecento concerti, dischi, fumetti, maschere, disegni, sogni e la fondazione di un’etichetta (La Tempesta) che ha dato voce a tantissimi nuovi artisti.

I Cor Veleno si annoverano tra le formazioni rap italiane più importanti, ispiratori di gran parte della nuova scena musicale. Con la loro attitudine hardcore, fatta di beat potenti e rime taglienti e profonde, negli anni hanno saputo coniugare perfettamente l’impostazione più ‘old school’ e le sonorità del rap più attuale.

Le due band hanno superato i rispettivi ruoli stilistici e musicali andando oltre, hanno infatti creato un sound nuovo che ha trasformato questo lavoro in un nuovo disco, dando vita al suono di un vero Supergruppo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Aprile 2022, 12:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA