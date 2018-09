Raccontateci il vostro primo concerto: aspettiamo le vostro foto e i vostri racconti. Intanto ecco i nostri primi amori musicali

Martedì 11 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Roma, interno/giorno.. Si progetta il giornale del giorno dopo, si analizza come va il sito, si guarda l'agenda. Si programmano i vari appuntamenti da seguire: ci sono tanti concerti. Nella testa si affacciano tanti ricordi, e, inevitabilmente, arriva un pizzico di nostaliga a farci compagnia. Qualcuno inizia a raccontare il concerto della vita, qualcun'altro ricorda il primo in assoluto. Mi assento un attimo e ritorno a quel concerto degli U2 a Roma, ero solo un adolescente, trascinato dalla passione di mio fratello per Bono Vox e compagni, andai a vedere quello che passò alla storia per essere stato il concerto che fece "tremare" il quartiere Flaminio a Roma, tanto era alta la musica.E così poi, uno dopo l'altro, facciamo un giro di tavolo. Franco, il capo della cronaca di Roma, ricorda di essere andato a vedere il mitico; Claudio, che dirige gli spettacoli di Leggo, alza il livello: per luiRomolo, che guirda lo Sport di Leggo, ha fatto il suo esordio ad un concerto andando a vederea Pescara; Mario, partenopeo Doc, da giovanissimo e "in maniera inconsapevole", fu trascinato dal padre allo Stadio San Paolo a vedere i. Una perla di storia che solo con il tempo ha saputo apprezzare ("Quando andai al concerto non capivo nulla").E poi gli altri: da Ilaria che andò a vedere a Roma, proprio come il nostro caporedattore centrale Carlo (a Firenze, diciamo qualche anno prima) a Marco Lobasso che districandosi tra le sue tante passioni sportive trovò il tempo di andarsi a godere un concerto di. Mentre nella redazione di Milano spopolavano la grandissimaamore adolescenziale di Marco Zorzo, ipassione della nostra Paola e il sempreverde Zucchero.E il Direttore?iniziò la sua lunga serie di concerti con ial palazzetto dello sport della Capitale, che allora prendeva il nome di Palaeur.Ma soprattutto ora vogliamo sapere il vostro primo concerto. Vogliamo che ci raccontiate il vostro primo incontro live con la musica: chi siete andati a vedere quando eravate degli adolescenti magari "innamorati" dei Take That o delle Spice Girl? Mandateci un messaggio sulla nostra pagina Fb con una foto di quel concerto, o il racconto di quell'esperienza. Le foto più belle e il racconto più particolare saranno pubblicati su Leggo, o sulla versione cartacea, sia sul nostro sito.Ricapitolando:Scriveteci o alla nostra Pagina fb dove potete lasciare il vostro messaggio