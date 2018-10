Giovedì 18 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Neri Marcorè ed Edoardo De Angelis sono amici prima di essere un duo artistico, e non è difficile capirlo quando si guardano negli occhi. Come quando hanno appena terminato le prove per la loro esibizione alla prima serata del Premio Tenco 2018. Il tema scelto per la 42° edizione della rassegna dedicata alla musica d'autore è "Migrans", inteso com migrazioni fisiche, artistiche, di uomini e di idee.La canzone d'autore è in primo piano, il suo futuro? Probabilmente il rap per Marcorè. Una critica? Alle radio, che trasmettono sempre la stessa musica.