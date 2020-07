Power Hits Estate 2020: Biagio Antonacci, Gianna Nannini, Zucchero, Tiziano Ferro, in diretta dall'Arena di Verona vuota per votare il tormentone dell'estate

La musica dal vivo ha una data: il 9 Settembre 2020. Grazie alla prima radio italiana la musica torna ad accendersi con “RTL 102.5 POWER HITS ESTATE”, in diretta dall’Arena di Verona in Radiovisione su RTL 102.5 ed in contemporanea su SKY UNO e TV8. E' la prima volta che il Festival che da anni decreta il "tormentone dell'estate" sbarca su Sky. Mara Maionchi sarà "la garante" dell'evento come "Regina della Musica". Ad affiancarla Angelo Baiguini, Matteo Campese e Fabrizio Ferrari. Tra le "Special Guest" che hanno già confermato la loro partecipazione molti numeri 1 della musica italiana: ZUCCHERO, GIANNA NANNINI, BIAGIO ANTONACCI e TIZIANO FERRO.



La serata sarà quest’anno un evento unico, imperdibile ed irripetibile: i molti artisti protagonisti dell’estate 2020 si alterneranno sul palco eccezionalmente davanti ad una platea vuota, dando la possibilità di vedere l’Arena di Verona come mai prima d’ora. Le telecamere della mastodontica produzione riprenderanno scorci e aspetti della storica location che non si riescono ad ammirare nei moltissimi eventi e spettacoli che solitamente si svolgono alla presenza del pubblico.



Questo l’elenco degli artisti che si esibiranno all’evento “RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2020”: ACHILLE LAURO, AIELLO, ANNALISA, BABY K, BOOMDABASH & ALESSANDRA AMOROSO, DANTI FEAT. RAF e FABIO ROVAZZI, DOTAN, ELODIE, FRED DE PALMA FEAT. ANITTA, DIODATO, DRD (DARDUST) CON GHALI, MADAME E MARRACASH, FEDEZ, GIUSY FERRERI & ELETTRA LAMBORGHINI, GUE’ PEQUENO, FRANCESCO GABBANI, GAIA, GHALI, GIANLUCA GRIGNANI, J-AX, IRAMA, LEVANTE, LE VIBRAZIONI, MAHMOOD, MARRACASH, NEK, TOMMASO PARADISO, PINGUINI TATTICI NUCLEARI, FEDERICO POGGIPOLLINI, BOB SINCLAR, TAKAGI & KETRA & ELODIE, THE KOLORS, TOPIC & A7S, BOBO VIERI, NICOLA VENTOLA E LELE ADANI E ZOE WESS.



Lorenzo Suraci, Presidente di RTL 102.5: “Gli italiani orfani del Festivalbar per anni hanno inoltrato a noi di RTL 102.5 la richiesta di far tornare quel tipo di appuntamento estivo. Con il Power Hits Estate abbiamo voluto premiare i nostri ascoltatori e telespettatori e oggi siamo l’unica manifestazione che può dire con orgoglio di aver ereditato l’atmosfera e l’allegria che si respiravano nelle estati passate. Quest’anno con la contemporanea su Sky Uno e TV8 accendiamo la musica su tre grandi network. RTL 102.5 del resto è la prima e unica radiovisione del nostro paese e nessuno meglio di noi conosce il valore della musica dal vivo”.



Antonella D'Errico, Vice President Sky Branded Channels: “L’edizione di quest’anno dall’Arena di Verona, un magnifico luogo simbolo del nostro Paese, si preannuncia indimenticabile. Sky è costantemente vicina alla musica ed è da sempre la casa degli eventi speciali. Siamo felici di poter accogliere su Sky lo spettacolo di questa grande festa musicale e portarlo nelle case degli italiani attraverso Sky Uno e TV8”.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Luglio 2020, 11:56

