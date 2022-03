Porto Rubino, il festival musicale ideato dal cantautore Renzo Rubino è pronto a salpare. Ecco le date: dal 10 al 17 luglio

Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna Porto Rubino 2022. Il festival tutto musicale dedicato al mare ideato e diretto dal cantautore Renzo Rubino è pronto a salpare anche quest'anno con il gozzo, "Tramari" (la sua piccola imbarcazione, «il sogno di una vita che ho realizzato acquistandolo qualche anno fa», racconta). Dal 10 al 17 luglio 2022 navigherà tra le coste pugliesi alla scoperta di luoghi, incontrando ospiti che mano a mano saliranno a bordo e, ovviamente, con un bagaglio pieno di musica. "Porto Rubino nasce come un non luogo dove nessuno è escluso. Non è un Festival di genere: non è indie, non è rock, non è pop, è Porto Rubino, ununicum senza limiti di tempo e spazio".

Per il quarto anno consecutivo, PORTO RUBINO celebrerà due fra gli elementi più rappresentativi che compongono il ricco mosaico del territorio pugliese: la musica, multiforme punto d’incontro fra diversi stili e culture, e il mare, fonte di ispirazione per gli artisti, cornice unica nel suo genere, tesoro da custodire e proteggere oggi più che mai.

Nelle passate edizioni, ad accompagnarlo nel viaggio, artisti come Diodato, Giuliano Sangiorgi, Francesco Motta, Bugo, Ron, Paola Turci, Morgan, Noemi.

