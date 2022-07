Porto Rubino: tra concerti, musica, ospiti e riprese TV. Ecco il festival dei mari 2022 del cantautore Renzo Rubino VIDEO

É giunto nel mezzo del cammin per mare, Renzo Rubino. Il cantautore pugliese per il quarto anno consecutivo, salpa con Porto Rubino 2022, il festival musicale da lui ideato e diretto che dal 10 al 17 luglio 2022 incontra sul suo gozzo di 9 metri "Tramari" artisti e musica. Da Tricase Porto (Lecce) con Brunori Sas, Samuele Bersani, Filippo Graziani e Jolly Mare, a Monopoli (Bari) con Daniele Silvestri, Malika Ayane, Joan Thiele, Maurizio Carucci (Ex-Otago) e Napoleone, fino alla serata di chiusura, il 17 luglio a Campomarino di Maruggio (Taranto) con Benjamin Clementine, Diodato, Drusilla Foer, Lazzaretto, Lorenzo Krugher, Emma Nolde e il critico Gino Castaldo. Mentre ieri sera, 12 luglio, una data speciale a Polignano a Mare con Noemi, Tosca e Giuliano Sangiorgi dei Negramaro che, nella terra di Domenico Modugno, intona anche il brano Meraviglioso. Con loro, Filippo Graziani e gli americani Maddock & Mitchell, oltre, ovviamente, a Renzo Rubino e alla sua band “La Risacca” composta da Mauro “Otto” Ottolini, Alessandro “Asso” Stefana, Fabrizio “Faco” Convertini, Roberto Esposito, Andrea Libero Cito, Andrea Beninati.

Sono passati dieci anni da quando Renzo Rubino vince Area Sanremo e partecipa di diritto al Festival 2013, sezione Giovani, con “Il Postino (Amami Uomo)” classificandosi terzo e vincendo il premio della critica “Mia Martini”. Per tornare poi a Sanremo l'anno dopo con "Ora" e "Per sempre e poi basta", arrangiato dal Maestro Marcello Faneschi. E nel 2018 con il brano "Custodire" prodotto da Giuliano Sangiorgi. Quatto album allo storico, l'ultimo “Il Gelato dopo il Mare” prodotto da Taketo Gohara e registrato con il “Mobilis in Mobili” di Vinicio Capossela in giro per l’Italia.

PORTO RUBINO, NUMERI E TV

Un festival, quello di Renzo Rubino, che ogni anno si fa sempre più grande. Nato quasi per caso, diventato un appuntamento imperdibile dell’estate per chi ama la musica live, con serate sold out e pubblico desideroso di viaggiare per le varie tappe pugliesi, raccoglie numeri crescenti. Partner fin dall’inizio Cantine San Marzano. La prima sera, quella di Tricase, sarà trasmessa nei prossimi mesi in tv sui canali Rai per la regia di Duccio Forzano (tra gli altri, Eurovision Song Contest, Semplicemente Dalla, Festival di Sanremo). Nel 2020, Porto Rubino era diventato un docufilm di 58 minuti girato in Puglia nel mese di Luglio, "Porto Rubino - Storie, canzoni e lupi di mare", ideato dal cantautore pugliese con la direzione di Fabrizio Fichera, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e in onda su Sky Arte.

