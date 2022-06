Porto Rubino 2022, programma e ospiti della quarta edizione del Festival del mare di Renzo Rubino

Il festival dei mari ideato dal cantautore pugliese Renzo Rubino è pronto a partire. Dal 10 al 17 luglio, un programma ricco di musica e ospiti per la sua quarta edizione. A due settimane dal suo debutto registra già il tutto esaurito per l’appuntamento del 13 luglio nell’incantevole venue del porto vecchio di Monopoli.

L’emozionante itinerario musicale che Renzo Rubino e i suoi ospiti percorreranno da una costa all’altra della Puglia - partendo dalla caratteristica venue di Tricase Porto (LE) e passando per Monopoli (BA) - vedrà nella speciale cornice della tonnara di Campomarino di Maruggio (TA) al tramonto l’ultima meta di questa incredibile avventura, in cui un cast con ospiti d’eccezione darà il via a una festa per un gran finale unico ed indimenticabile: Benjamin Clementine, Diodato, Drusilla Foer, Lazzaretto, Lorenzo Krugher, Emma Nolde e Gino Castaldo sono pronti ad accompagnare il cantautore pugliese in questa straordinaria ultima data, assieme a uno dei super ospiti a sorpresa che in ogni tappa si aggiungerà a una line-up già formidabile:

A Tricase arriverà uno dei più importanti cantautori italiani del nostro tempo, altrettanto a Monopoli e a Campomarino una pietra miliare della musica italiana – svela Renzo

Il Festival ha da sempre a cuore la salvaguardia dell’ambiente marino e per questa edizione si avvale della collaborazione di due partner di sostenibilitàd’eccezione: Ogyre, prima piattaforma globale che punta a ripulire i mari dai rifiuti grazie all’aiuto dei pescatori insieme a persone e aziende, la startup dà a tutti la possibilità di contribuire per la tutela del mare, supportando in modo diretto uno o più pescatori, finanziando progetti di sostenibilità oppure acquistando prodotti in plastica rigenerata. In occasione della nuova edizione di PORTO RUBINO verranno prodotte delle t-shirt ufficiali del festival, in vendita da lunedì 4 luglio presso il negozio Vinicius di Locorotondo, il cui ricavato verrà devoluto a Ogyre. Worldrise, associazione che agisce per la salvaguardia dell’ambiente marino attraverso progetti creativi di conservazione e sensibilizzazione, sviluppati per creare consapevolezza e formare i futuri custodi del patrimonio naturalistico del Mediterraneo.

Ecco il programma:

PORTO RUBINO 2022

10 LUGLIO 2022 – TRICASE PORTO (LE)

con Samuele Bersani, Vasco Brondi,

Filippo Graziani e Jolly Mare

13 LUGLIO 2022 – MONOPOLI (BA) – SOLD OUT

con Daniele Silvestri, Malika Ayane, Joan Thiele,

Maurizio Carucci (Ex-Otago) e Napoleone

17 LUGLIO 2022 – CAMPOMARINO DI MARUGGIO - TONNARA (TA)

con Benjamin Clementine, Diodato, Drusilla Foer, Lazzaretto,

Lorenzo Krugher, Emma Nolde e Gino Castaldo

I biglietti sono disponibili sul circuito www.vivaticket.com

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Giugno 2022, 13:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA