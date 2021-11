Pornocrazia, l'urlo di ribellione contro il sistema di Vincenzo Incenzo

Qualche anno fa c’erano canzoni, tipo l’Avvelenata di Francesco Guccini, o altre, che gridavano e si ribellavano al contesto storico. Oggi prova ad alzare una voce fuori dal coro Vincenzo Incenzo con il singolo Pornocrazia uscito oggi. «Questa non è una canzone ma un grido che diventa opinione, i piedi vogliono essere suono, la testa vuole essere azione. Questa non è una canzone ma una bandiera senza balcone», sono alcuni versi che Incenzo - cantautore, scrittore, regista e autore di grandi artisti italiani – ha scritto in questo brano che è un urlo di ribellione.

«È un attacco indiscriminato e libero in totale libertà, un’estensione del mio pensiero. Posso permettermelo non appartenendo al mainstream. Questo tempo mi spaventa perché il linguaggio ha perso il suo ruolo, non è più attendibile. E se il linguaggio cade anche la cultura cade. La pornocrazia si srotola in tutta quella corruzione che ci vende la felicità. Io non sto bene in questo tempo, mi sveglio disorientato. Non penso che le canzoni possano cambiare il mondo però possono sollevare delle domande».

Non ci sono più i cantautori impegnati di una volta…

«Oggi si vive un mondo uniformato perché i testi non parlano più di politica, della ragione sociale. Perfino i rapper si sono messi a sistema, sono contenti di essere stati brandizzati. Tutti si sono calate le braghe e gli artisti non sono più presenti nella vita sociale. Siamo tutti perimetrati in una zona confort».

Pornocrazia è una goccia in mezzo al mare…

«Il patto sociale è andato a farsi benedire e ognuno crede di potercela fare da solo armato del suo smartphone. Questo tempo è un attore mancato, mai andato in scena. I prodotti ci comprano, le immagini ci spiano, i giovani nascono vecchi e non si ribellano più a niente. Una canzone non può fermare questa marea inarrestabile, ma per almeno tre minuti può surfare sulle onde e comunicare il sogno di resistere».

Pornocrazia è il singolo che farà parte del prossimo album Zoo. Incenzo ha scritto anche una canzone per lo Zecchino d’Oro.

«Si intitola "La filastrocca delle vocali"»

E presto si cimenterà in un musical…

«Bernadette di Lourdes, la visione di una ragazzina davanti a situazioni molto più grandi di lei. Ho curato la versione italiana. Proprio oggi mi hanno inviato la copertina del mio romanzo “Romeo e Giulietta nel Duemilaniente” tradotto in russo. È di 4 anni fa e racconto di un virus che ci costringe a cambiare».

Lei è stato autore di artisti del calibro di Renato Zero, Armando Trovajoli, Lucio Dalla, Antonello Venditti, Sergio Endrigo, PFM, Michele Zarrillo, Franco Califano, Ornella Vanoni, Patty Pravo, Albano, Tosca. Qualche ricordo particolare…

«Oltre quello di aver incontrato Zero e Dalla a casa di Venditti, è molto bello l’incontro che ebbi con Sergio Endrigo, alla fine della sua carriera. Mi chiese di musicare un testo che mi fece vedere in un bar di piazza Mazzini a Roma dopo avermi contattato. "Altre emozioni" è stato il brano. Mi colpì molto la sua pazzesca umiltà».

