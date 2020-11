Pooh, "Le canzoni della nostra storia": 50 anni di carriera pensando a Stefano D'Orazio

Stefano D'Orazio , il batterista dei Pooh, aveva un sogno e, per una manciata di giorni, non ha potuto viverlo. Venerdì 20 novembre 2020 esce “Le canzoni della nostra storia” (Tamata/Sony Music), la prima raccolta delle canzoni del gruppo, dall'esordio nel 1966 allo scioglimento nel 2016.

Il cofanetto - che racconta un percorso artistico incredibile - arriva nei negozi e negli store digitali in due versioni: 4 CD contenenti 72 brani e 3 LP contenenti 36 brani. Disponibile anche in streaming e download.

Un progetto fortemente voluto proprio da D'Orazio - scomparso il 6 novembre 2020 a Roma, per complicanze dovute al coronavirus - che ha avuto un ruolo fondamentale nella stesura e nella ideazione, ricorda Andrea Rosi, ceo di Sony Music Entertainment Italy: «D’altronde è sempre stata la ‘mente’ strategica del gruppo e nei miei vent’anni di lavoro insieme posso contare innumerevoli riunioni insieme in cui lui si presentava con il dettaglio di ogni singolo progetto. La sua musica e le sue parole rimarranno per sempre».

La raccolta si apre con l’inedito “Meno male” (una chicca), il primo provino in assoluto di “Tanta voglia di lei” in una versione totalmente diversa, infatti porta un titolo e un testo completamente diverso da quello comparso poi nell’album Opera Prima del 1971. Il brano è stato recuperato grazie a Giancarlo Lucariello, storico produttore e figura chiave del gruppo.

«Quando la Sony ci ha proposto di pubblicare una raccolta dei nostri più grandi successi abbiamo pensato che per la prima volta avremmo potuto farlo spaziando nelle canzoni della nostra vita - hanno commentato Roby Facchinetti, Red Canzian, Dody Battaglia - Scegliendo i brani che meglio hanno rappresentato 50 anni di carriera, ma anche tutti i sogni, le speranze, i progetti, i successi e le delusioni, gli obiettivi raggiunti, la nostra amicizia e soprattutto un filo rosso che ci lega e ci legherà per sempre ai nostri fan».

Ne “Le canzoni della nostra storia” ci sono i brani più famosi e amati dal pubblico (moltissimi dei quali diventati degli evergreen) registrati durante l’intero arco della vita musicale dei Pooh (alcune versioni sono live, altre riproposte in versione 'collection'): Tanta voglia di lei, Piccola Katy, Pensiero, Noi due nel mondo e nell’anima, Dammi solo un minuto, Notte a sorpresa, Io sono vivo, Chi fermerà la musica, Uomini soli, 50 primavere, Amici per sempre, Mi manchi, solo per citare alcuni titoli.

