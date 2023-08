Pollice (AIAM): grazie a Sangiuliano per risorse, ora serve Codice Spettacolo

AIAM è l’Associazione Italiana attività musicali. Composta da 195 soci operanti in tutte le regioni d'Italia, rappresenta le principali società concertistiche, festival, orchestre, complessi strumentali, centri di produzione, enti di formazione e promozione musicale. Dopo l’allarme lanciato qualche mese fa sulla necessità di ulteriori investimenti per il settore musica, Francescantonio Pollice, Presidente dell’ente, ringrazia il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano e il Governo per la recente sostanziosa assegnazione di fondi al comparto musica, sollecitando, come da più parti rimarcato, la viva esigenza di una riforma dello spettacolo dal vivo dando finalmente attuazione al codice dello spettacolo i cui decreti attuativi si attendono da ben 6 anni.

«Gli articoli di riferimento dell’AIAM relativi alla concertistica, festival nuove orchestre, complessi strumentali, centri di produzione e azioni trasversali, nonostante la crisi, la guerra in Ucraina e tutte le notizie poco positive sull’andamento dell’economia che ascoltiamo ogni giorno, registrano un aumento complessivo di oltre 5 milioni di euro rispetto al 2022 passando da circa 42 mln a 47», sottolinea il presidente Pollice.

«Si tratta – prosegue Pollice - di un concreto segnale del Ministro verso il settore che non può essere sottaciuto. Queste nuove risorse a disposizione delle istituzioni musicali rappresentano una boccata di ossigeno che permetterà al comparto di concludere l’anno con maggiore serenità assicurando il regolare svolgimento delle programmazioni dal Nord al Sud del Paese senza cancellazioni. Tradotto in cifre si tratta di oltre diecimila eventi all’anno, che registrano in tutte le regioni della penisola oltre 1 milione e 600mila spettatori. Nella musica, come in ogni altro settore, avere maggiori risorse significa fare più investimenti, e aumentare numeri per noi già positivi».

Qualche giorno fa il rapporto Io Sono Cultura della Fondazione Symbola ha sottolineato che la cultura produce economia. «Mi stupisce che qualcuno abbia ancora dubbi a riguardo – precisa Pollice - con la cultura cresce anche l’economia del Paese: nuova occupazione, in modo particolare tra i giovani dei quali AIAM si occupa promuovendo formazione e occasioni di lavoro, e una spinta per le imprese legate al settore, offrendo un concreto sostegno al turismo, ai trasporti e alla ristorazione per fare un esempio.

Ora c’è l’esigenza di un nuovo codice dello Spettacolo…

«AIAM insieme alle altre associazioni appartenenti a Federvivo stiamo sollecitando da tempo un confronto con la parte politica; la pubblicazione sul sito della Direzione Generale Spettacolo della lettera del Sottosegretario di Stato, On. Gianmarco Mazzi, indirizzata alle Associazioni rappresentative di interessi nel settore e alle Organizzazioni sindacali al fine di acquisire proposte per definire ed accelerare il percorso di redazione del “Codice dello Spettacolo” mi sembra un ottimo segnale di avvio di un nuovo percorso che giunga finalmente all’emanazione dei decreti attuativi».

«Per parte nostra – conclude il presidente Pollice - abbiamo già avanzato una prima serie di proposte: occorre per esempio procedere a una semplificazione burocratico-amministrativa nella redazione delle domande per la richiesta di contributo ma anche per chi deve organizzare eventi, richiediamo una programmazione triennale e non annuale che offra a tutti un più largo respiro, una valutazione che tenga conto del pil diverso a seconda dei territori. Sollecitiamo inoltre una premialità per le istituzioni che dimostrano di essere più competitive e performanti anche in ordine alla redditività delle risorse pubbliche».

