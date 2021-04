"Piuma" e "Sorriso Grande", online i video dei nuovi singoli di Alessandra Amoroso

Sono online i video di “Piuma” e “Sorriso Grande”, i nuovi brani di Alessandra Amoroso.

Cornice dei videoclip diretti dagli Younuts di “Piuma” e “Sorriso Grande”, singolo da oggi in rotazione radiofonica e disponibile su tutte la piattaforme digitali, è una casa che cambia aspetto con l’evolversi delle emozioni della stessa Alessandra Amoroso. Una casa grigia, chiusa e buia per “Piuma” in cui sembra quasi sentirsi prigioniera che piano piano si apre alla luce e alla vita fino a diventare lo sfondo perfetto per “Sorriso Grande”.

In “Sorriso Grande”, infatti, i colori cambiano, la tristezza e la paura lasciano lo spazio all’allegria e alla spensieratezza e a quella voglia di leggerezza che solo una rinascita può portare con sé. Nel video c’è la special guest di Matilde Gioli, con la quale Alessandra Amoroso ha condiviso anche il palco dell’ultimo Festival di Sanremo in qualità di ospiti per lanciare un importante messaggio a sostegno dei lavoratori dello spettacolo.

