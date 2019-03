Pippo Baudo superstar al concerto di Eros Ramazzotti, arriva lui e il pubblico va in delirio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al concerto didi ieri sera a Roma c’è stata una guest star inaspettata che ha conquistato tutti i fan del cantante accorsi al Palalottomatica,“Vita ce n'è”, il tour mondiale di Eros Ramazzotti ha fatto tappa nella Capitale, ma il vero protagonista della serata è stato Pippo Baudo. All’arrivo in tribuna del conduttore c’è stata una vera e propria ovazione, col palazzetto gremito che gridava all’unisono il suo nome e lui in piedi a restituire l’affettuoso saluto. Moltissime le richieste di selfie, mentre Pippo era impegnato a seguire l’esibizione di Eros con partecipazione fino alla chiusura dello spettacolo.Il concerto di Ramazzotti ha registrato il tutto esaurito, come le altre date previste nella Capitale per stasera, venerdì 15 e sabato 16 marzo. Il tour mondiale di “Vita ce n’è”, nuovo album del cantante romano, è partito a febbraio a Monaco e si concluderà a ottobre, dopo aver toccato tutti e 5 i continenti.