Pino Daniele morto 9 anni fa, la dedica (commovente) della figlia Sara: «Mi sento ancora quella bambina»

Pino Daniele è stato uno dei cantautori italiani più amati dal pubblico che, ancora oggi, grazie ai social, rende virali le sue famose canzoni. Sara Daniele è una dei quattro figli del compianto cantante che, spesso, ricorda il papà con post o storie su Instagram. Così, ha fatto anche oggi, 4 gennaio, giorno del nono anniversario della scomparsa di Pino Daniele che venne colto da un infarto presso la sua villa in Toscana, il 4 gennaio 2015.

La dedica di Sara a Pino Daniele

Sara Daniele ha sempre detto di essere stato molto legata a papà Pino Daniele e di avere sofferto oltre ogni cosa quando è venuto a mancare. Oggi, a nove anni di distanza, la 27enne l'ha ricordato con un post sul proprio profilo Instagram in cui ha scritto: «Mi sento ancora quella bambina che ti guarda dal sedile posteriore della macchina e cerca di stringere la tua mano. Non è cambiato niente. Sono sempre io. E tu sei vicino a me».

Il pensiero ha raccolto migliaia di like e commenti e tutti si sono emozionanti al ricordo del cantautore da parte della figlia. Qualcuno ha scritto: «Lo sento presente anch'io, sempre. Perché chi lascia un'eredita sentimentale non muore mai» oppure ancora «I più grandi sono umili e tuo padre è ancora qua. Un grande abbraccio».

I pensieri di Sara per Pino

Sara Daniele non ha mai mancato di ricordare papà Pino sui propri canali social e lo fece anche lo scorso anno con una dedica che spezzò il cuore dei fan: «La bambina nella foto ormai è cresciuta, ma dopo 7 anni non ha ancora lasciato quell’abbraccio.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Gennaio 2024, 11:43

