Piji, il nuovo singolo dedicato alla Nazionale azzurra femminile: Sara Gama come simbolo della parità di genere

“Allora è vero che si può fare, che tutto quanto si può cambiare e che la terra è rotonda e se la prendi di tacco o di punta le cambi dove va. Allora è vero che “si può fare” e che possiamo ancora pareggiare, che questa storia è la nostra, attenzione: nessuno si senta mai escluso o esclusa mai. Uomini, non fate i dilettanti, giocate senza armi e ci si amerà”. Sono versi contenuti all’interno del nuovo singolo “Sara e le Altre” del cantautore romano Piji feat. No Wags, conosciuto nel genere pop/jazz e canzone d’autore/indie.

Sara è la capitana della nazionale di calcio femminile, disciplina che proprio in questi giorni ha ricevuto l’agognato riconoscimento del professionismo. Per l’anagrafe è Sara Gama alla quale PiJi dedica questi versi bellissimi: «Sara parla come le persone che mi piace sentire parlare. Sara è il simbolo della lotta per la parità di genere. Da un lato è Gama, la Capitana della Nazionale femminile di calcio, un esempio fuori e dentro il campo per combattività, rigore, passione e tenacia. Dall’altro, Sara è tutte le donne, sportive e non, tutte coloro che subiscono un mondo con ampie disparità di genere ancora nel 2022 e che provano a cambiarlo giorno dopo giorno».

«Mi sono avvicinato al calcio femminile – spiega Piji - prima come metafora poetica, come racconto di come la realtà possa realmente essere rivoluzionata culturalmente nel profondo anche quando apparentemente sembra impossibile. Se pensiamo che il calcio è uno degli sport in cui più persiste ancora oggi una cultura dominante sessista, possiamo a maggior ragione rendere merito al movimento del calcio femminile italiano che in poco tempo sta riuscendo a ribaltare lo svantaggio degli ultimi cent’anni, iniziando una vera rimonta verso l’agognato “pareggio”. Noi uomini – conclude Piji - dobbiamo urgentemente partecipare alla battaglia per la parità di genere che è una battaglia di evoluzione per tutta l’umanità, dobbiamo cedere qualche privilegio e anche qualche monopolio come quello maschile sul calcio».

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Luglio 2022, 18:22

