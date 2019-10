Pietro Sermonti canta Testardo al concerto di Daniele Silvestri ...in maniera molto "romana" «E li mort...» GUARDA IL VIDEO

Domenica 27 Ottobre 2019, 19:24

Palazzetto dello Sport dell'Eur a Roma. Sul palco c'è Daniele Silvestri. Il cantante, romano, gioca praticamente in cas. Sul palco, con lui, si sono alternati alcuni ospiti, tra cui Max Gazzè e Niccolò Fabi . Ma i "vip" non sono solo sul palco, molti si "nascondono" anche tra le poltrone delle tribune del Palaeur. Tra questi c'è anche Pietro Sermonti, l'attore che ha interpretato Stanis La Rochelle nella serie cult Boris, ma anche protagonista di Smetto quando voglio.Il nostro video, esclusivo, mostra però un Sermonti inedito, molto preso dal concerto di Silvestri, tanto da arrivare a comportasi come un qualsiasi fan. E, proprio come un qualsiasi fan, nel momento in cui Silvestri canta, anche Sermonti - in coro insieme a tutto il Palaeur canta...PeròSe ancora un po' mi piaciLa colpa e dei tuoi baciChe m'hanno preso l'animaDe li mortacci tuaE guardate il video, (anche Sermonti)