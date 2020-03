Il ballo della mascherina: la canzone di Piero Delle Monache sul Coronavirus è virale

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Marzo 2020, 13:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Vivere non è”. Parte così ilche segna l’esordio da cantante die che in pochi giorni dal lancio, lo scorso 29 febbraio, va in onda su Radio Deejay, nella trasmissione di punta,(per i più curiosi, basta cliccare al minuto 47:28 del relativo podcast). Il pezzo si intitola “” ed è ispirato all’attualità, in particolare ale alla psicosi che rischia di esplodere se non frenata da nervi saldi, corretta informazione e protocolli sanitari precisi.Questa canzone - puntuale e leggera,ma rispettosa - ha già superato le 2000 visualizzazioni su YouTube, una cifra non scontata per un musicista che finora ha sempre gravitato attorno al mondo del. Da anni attivo sulla scena internazionale,ha portato la sua musica ai quattro angoli del pianeta (Giappone, Turchia, Africa, Europa, Stati Uniti) e ora compie un altro viaggio, quello più difficile: cambia pelle.«Desideravo questa, è un risultato spontaneo, che mi ha preso diverso tempo, direi anni. Potermi esprimere con le parole allarga enormemente gli orizzonti, arriva ad un pubblico più vasto e variegato, supera il timore, di molti ascoltatori, di non essere un intenditore. Esordire così poi, in ottima compagnia, mi dà molta gioia, amplificata dalla sorpresa di Radio Deejay, non potevo immaginare di meglio». Con queste parole Piero Delle Monache riassume quello che sente.Poi aggiunge: «Devo moltissimo al, alle masterclass che frequentavo da ragazzino, ai tantissimi concerti, quelli ascoltati e quelli suonati, ad Angelo Valori, che ho avuto come prof in conservatorio. Eh si! Pur avendo già una laurea in Scienze Politiche e un biennio in Jazz, entrambi presi a Bologna più di 10 anni fa, nel 2017 ho voluto rifare lo studente e mi sono iscritto al corso di Popular Music di Pescara, tra l’altro essendo ormai insegnante a mia volta. L’ho presa come un MBA, un percorso di alta formazione, per».Merita una certa attenzione infine, il gioco di squadra che sta dietro al pezzo. In primis quello con Christian “Noochie” Rigano (tastierista e produttore artistico) e Riccardo Onori (chitarrista), entrambi musicisti affermati e presenti nelle migliori line up, da anni compagni di palco di star come, ma anche, vale per Rigano, di altri cantanti come, Carboni, Mengoni, Elisa.“Il ballo della mascherina” inoltre, rende merito alla pluriennale collaborazione - creativa e professionale - di Piero Delle Monache con la sua dolce metà,, giornalista e addetta stampa, autrice del libro “Dove volano gli asini”, che questa volta compare come co-autrice del testo. Il pezzo è online sulle piattaforme musicali e sui social del cantante.