Piero Barone de Il Volo, Sergio Friscia, Pino Cuttaia e altri artisti insieme per la Raccolta fondi Coronavirus provincia Agrigento

Piero Barone de Il Volo, Lello Analfino della band dei Tinturia, lo chef Pino Cuttaia, gli attori Sergio Friscia e Gianfranco Iannuzzo, il cantautore Daniele Magro, Silvio Schembri delle Iene: “insieme possiamo fare qualcosa”. È questo il messaggio che riunisce cantanti e artisti siciliani per raccogliere fondi a sostegno degli ospedali della provincia di Agrigento per contenere l’emergenza Coronavirus.



«Ognuno di noi può fare la sua parte nella battaglia contro il Covid 19. Solo rimanendo in casa possiamo spezzare la catena del contagio. Ma in provincia di Agrigento non ci sono posti a sufficienza per la terapia intensiva. E questa è già un’emergenza. Tutti insieme possiamo sconfiggerlo e tornare quanto prima alla vita normale. Aiutiamoci e aiutiamo. Restiamo a casa. E doniamo». La raccolta sulla piattaforma di GoFoundMe. Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Marzo 2020, 00:05

