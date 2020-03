Il pianista Davide Locatelli: intanto suono Experience. Dopo la quarantena, il nuovo disco

di Rita Vecchio

Davide Locatelli presenta - e suona live per Leggo - Experience, il nuovo singolo. Il pianista bergamasco dal carattere punk rock ma dall’animo classico, dalla sua cameretta di Bergamo diventata super social è uscito con il nuovo singolo che in questo preciso momento è una boccata musicale d’ossigeno. Il brano che si intitola “Experience” (Sony Music Entertainment) è stato scritto quattro anni per il terremoto di Amatrice e, in questa stesura finale lavorata insieme al maestro Roberto Rossi, anticipa l’uscita del nuovo disco in primavera. L’hashtag usato per lanciare Experience è #dopolaquarantena con cui Locatelli «invita web e fan a raccontare, sulle note del suo nuovo brano, cosa faranno dopo questi momenti bui». Il singolo è disponibile nei negozi tradizionali, in digital download e sulle migliori piattaforme streaming. Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Marzo 2020, 19:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA