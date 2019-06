Philippe Zdar dei Cassius morto caduto da un palazzo. Ha fatto la storia della musica elettronica

Il suo nome era poco conosciuto, ma il duo di cui ha fatto parte, i Cassius, hanno cambiato la storia della musica elettronica: è morto a 52 anni Philippe Zdar, pioniere, con il duo Cassius appunto, di quella che gli appassionati del genere definiscono la French Touch. Zdar è morto ieri sera a Parigi in circostanze non chiare: secondo quanto sembra - ma sui fatti è stata aperta un'inchiesta - sarebbe caduto accidentalmente da una finestra al piano alto di un palazzo.



Philippe Zdar (vero nome Cerboneschi) era in duo con Hubert Blanc-Francard (l'altro membro di Cassius) dal 1996, un gruppo diventato protagonista assoluto della scena elettronica fin dalla pubblicazione del primo album, «1999». L'ultima opera, «Dreems», uscirà domani. Zdar ha collaborato e prodotto artisti della scena mondiale come i Beastie Boys, Phoenix, The Rapture, Cat Power, M. Giovedì 20 Giugno 2019, 16:21

