I Genesis di nuovo insieme 14 anni dopo per il tour d'addio: Phil Collins costretto ad esibirsi da seduto

Phil Collins dà il via all'ultimo tour dei Genesis. I Genesis tornano insieme dopo una lunga assenza per una réunion che segna anche la loro ultima volta sul palco: Phil Collins però, in evidente difficoltà fisica, è stato infatti costretto ad esibirsi seduto praticamente per tutto lo show.

Phil Collins torna sul palco con i Genesis

Il trio principale dei Genesis formato del chitarrista e bassista Mike Rutherford, il tastierista Tony Banks e Phil Collins si è riuniti dopo una lunga assenza per quello che lo stesso frontman superstar ha definito come il loro tour d’addio.

La serie di concerti ha avuto inizio la sera del 20 settembre a Birmingham e sul palco, oltre alla formazione storica, si è aggiunto anche il figlio di Phil Collins, il ventenne Nic, impegnato alla batteria. Non è una sorpresa, dato che Phil non ha mai fatto segreto dei problemi di salute di cui soffre, tra lesioni spinali, nervi impazziti e diabete, che gli rendono molto difficile suonare lo strumento con cui è diventato famoso in tutto il mondo.

Phil Collins, in evidente difficoltà fisica, è stato infatti costretto ad esibirsi seduto praticamente per tutto lo show, anche se la prestazione della band è rimasta sempre di alto livello

I Genesis, ultimo tour a parte, saranno celebrati a breve anche con un album di tributo. Il 12 ottobre infatti darà nei negozi di dischi “Genesis Piano Project”, l’omaggio dei pianisti Adam Kromelow e Angelo Di Loreto alla band. Nell’album i pezzi del gruppo suonati dal pianoforte e registrati presso la Charterhouse School di Goldaming, in Inghilterra, dove Peter Gabriel, Tony Banks, Mike Rutherford e Anthony Phillips hanno dato luogo alla leggenda dei Genesis.

