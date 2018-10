Torna la Pfm: «La nostra raccolta? Una storia di vita lunga 46 anni»

Lunedì 22 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Storia e aneddoti di musica italiana. «Stavamo per fare un grande concerto con Lucio Battisti, ma poi tutto sfumò». E ancora: «Con Fabrizio De André tutto nacque per caso dopo una cena in Sardegna e alla fine lui ci diede la massima fiducia». C'è la consapevolezza di aver scritto grandi pagine della canzone italiana, quando parla la Premiata Forneria Marconi. Una storia che dura da 46 anni. Così, dopo essere stata nominata band internazionale dell'anno ai Prog Award 2018 e aver trascorso un anno in tour dall'America al Giappone, la Pfm ritorna con TVB The very best of: un cofanetto per appassionati di 60 pagine a colori, 4 cd con i brani più belli dal 72 a oggi, foto inedite, testi cronologici. «Una storia di vita - come spiegano Franz Di Cioccio, batterista e storico fondatore della Pfm, e Patrick Djivas, bassista dal '73. Il nostro segreto è stato quello di pensare sempre al futuro. Non abbiamo mai fatto un disco uguale al precedente. Ma fare un disco di inediti stavolta era complesso». Meglio allora una raccolta per ricordare il passato. «Abbiamo suonato per un anno intero in tutto il mondo. E Di Cioccio ha un archivio incredibile della nostra storia. Così ci è venuta l'idea di una raccolta completa». Una raccolta in cui non poteva mancare Impressioni di settembre: «Un giorno - raccontano - entriamo in studio e lavoriamo su un'idea. La proviamo con la chitarra, poi con il flauto e il moog, questa tastiera che all'epoca era qualcosa di incredibilmente innovativo. La canzone è nata da quell'idea e dall'ispirazione di un momento».Dal vivo, la Pfm ricorderà De André: «Tra marzo e maggio suoneremo ricordando il ventennale della scomparsa di Fabrizio. Un doppia ricorrenza, insomma, quella del disco e della sua morte. Per questo abbiamo scelto di fare le cose in grande: allargheremo la formazione a 9 elementi sul palco, anche con Michele Ascolese, storico chitarrista di Faber nei 90. Giocheremo con le sue canzoni. Abbiamo già in serbo una versione de La buona novella che dura dieci minuti. Sarà un portento».