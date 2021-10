PFM alla Feltrinelli di Roma per incontrare i fan dopo l'uscita dell'ultimo album di inediti

Dopo l’uscita in tutto il mondo del nuovo album di inediti “Ho Sognato Pecore Elettriche”/“I Dreamed of Electric Sheep”, domani, martedì 26 ottobre, PFM, Premiata Forneria Marconi incontrerà i fan alla Feltrinelli di ROMA (via Appia Nuova).

“Ho Sognato Pecore Elettriche”/“I Dreamed of Electric Sheep” (prodotto da Aereostella, pubblicato da Inside Out Music e distribuito da Sony Music Entertainment) è uscito nella doppia versione italiano e inglese, e vanta la presenza di due ospiti internazionali d’eccezione, IAN ANDERSON e STEVE HACKETT (nel brano “Il respiro del tempo”/”Kindred Souls”), oltre a Flavio Premoli, già co-fondatore di PFM (in “Transumanza Jam”) e Luca Zabbini, leader dei Barock Project (in vari brani dell’album). Per l'evento e consigliata la prenotazione alla mail: eventi.roma1@lafeltrinelli.it

L’album è disponibile nei seguenti formati: Ltd. 2CD Digipak in O-Card, Gatefold black 2LP+2CD con Booklet formato LP, digitale. PFM – Premiata Forneria Marconi parte dalla citazione “Ma gli androidi sognano pecore elettriche?” del film Blade Runner per sviluppare il concept di questo nuovo album: parlare di come il mondo intorno a noi stia rapidamente cambiando e di come i computer stiano invadendo ogni aspetto della nostra vita.

La cover dell’album, che raffigura la somma dei volti di Franz Di Cioccio e Patrick Djivas, vuole rappresentare la fusione di due anime affini che si uniscono nell'intento di creare. È online il video di “ATMOSPACE”, il primo singolo estratto dall’album, attualmente in radio e disponibile in digitale. Il video, diretto da Orazio Truglio, che ha curato anche la cover dell’album, si apre con il volo di un drone spaziale ed è stato girato all’interno del Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano.

L’album “Ho Sognato Pecore Elettriche”/“I Dreamed of Electric Sheep” è stato anticipato oltre che dal brano “ATMOSPACE” anche dal brano strumentale “MONDI PARALLELI/WORLDS BEYOND”, entrambi già presenti su tutte le piattaforme streaming e in digital download. PFM – Premiata Forneria Marconi è composta da: Franz Di Cioccio (voce e batteria), Patrick Djivas (basso), con Lucio Fabbri (violino, seconda tastiera, cori), Alessandro Scaglione (tastiere, cori), Marco Sfogli (chitarra, cori), Alberto Bravin (tastiere, chitarra, seconda voce).

PFM – Premiata Forneria Marconi ha uno stile unico e inconfondibile che combina la potenza espressiva della musica rock, progressive e classica in un'unica entità affascinante. Nata nel 1970 (discograficamente nel 1972), la band ha guadagnato rapidamente un posto di rilievo sulla scena internazionale, che mantiene tutt’oggi. Nel 2016 la prestigiosa rivista inglese “Classic Rock” UK ha posizionato PFM – Premiata Forneria Marconi al 50esimo posto tra i 100 migliori artisti più importanti del mondo, mentre “Rolling Stone” UK ha inserito l’album “Photos of ghost” al 19esimo posto tra i dischi più importanti della musica progressive. Nel 2018 ha ricevuto a Londra il prestigioso riconoscimento come “International Band of the year” ai Prog Music Awards UK, mentre nel 2019 la rivista inglese “PROG UK” nomina Franz Di Cioccio tra le 100 icone della “musica che hanno cambiato il nostro mondo” (unico musicista del mondo latino).

